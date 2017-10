27 окт 2017



Новое видео THRONE OF HERESY Шведская дэт-металлическая группа THRONE OF HERESY разместила новое видео на трек "Liber Secretorum" — его можно увидеть ниже. Эта композиция войдёт в новый концептуальный альбом "Decameron", который появится в продаже 3 ноября.



Трек-лист:



"The Shores Of Issyk-Kul"

"Pax Mongolica"

"Siege Of Caffa"

"The Plague Ships"

"Decameron"

"Liber Secretorum"

"Järtecken"

"A Silent Vigil"

"Alvastra"

"The Pale Burden"



Предзаказ альбома можно оформить здесь.











+0 -4





просмотров: 279