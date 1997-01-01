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*Throne Of Heresy*



27 окт 2017 : 		 Новое видео THRONE OF HERESY

15 дек 2015 : 		 Видео с текстом от THRONE OF HERESY

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|||| 27 окт 2017

Новое видео THRONE OF HERESY

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Шведская дэт-металлическая группа THRONE OF HERESY разместила новое видео на трек "Liber Secretorum" — его можно увидеть ниже. Эта композиция войдёт в новый концептуальный альбом "Decameron", который появится в продаже 3 ноября.

Трек-лист:

"The Shores Of Issyk-Kul"
"Pax Mongolica"
"Siege Of Caffa"
"The Plague Ships"
"Decameron"
"Liber Secretorum"
"Järtecken"
"A Silent Vigil"
"Alvastra"
"The Pale Burden"

Предзаказ альбома можно оформить здесь.

THRONE OF HERESY Stream "Liber Secretorum" Video




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