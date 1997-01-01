Новое видео THRONE OF HERESY

Шведская дэт-металлическая группа THRONE OF HERESY разместила новое видео на трек "Liber Secretorum" — его можно увидеть ниже. Эта композиция войдёт в новый концептуальный альбом "Decameron", который появится в продаже 3 ноября.
Трек-лист:
"The Shores Of Issyk-Kul"
"Pax Mongolica"
"Siege Of Caffa"
"The Plague Ships"
"Decameron"
"Liber Secretorum"
"Järtecken"
"A Silent Vigil"
"Alvastra"
"The Pale Burden"
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