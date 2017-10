27 окт 2017



VREID подписали контракт с Season Of Mist Лейбл Season Of Mist сообщил о подписании контракта с норвежскими блэк-металлистами Vreid. Группа намерена выпустить новый альбом в начале 2018 года.



Комментарии группы: «Мы дико рады подписать контракт с Season Of Mist. Как и мы, они существуют в течение многих лет, у нас крепкие отношения с их персоналом, и мы восхищаемся их работой. Мы работаем над нашим новым альбомом и очень гордимся тем, что наш партнёр Season Of Mist выпустит на свободу нашего будущего зверя. Наш марш продолжается».







+1 -2





просмотров: 223