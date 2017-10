все новости группы







Boson







27 окт 2017 : Песня из дебютного альбома BOSON



27 окт 2017



Песня из дебютного альбома BOSON Американская сладж-металлическая группа BOSON опубликовала открывающую песню “Shadowlands” из дебютного альбома "Domain Of Ember", выходящего 3 ноября на Anxious & Angry Records. Композицию можно послушать ниже.



Трек-лист альбома:



“Shadowlands”

“Mass Of The Phoenix”

“Echo Of The Mute Stars”

“Heaven's Black Corners”

“Eye Of The Augur”

“Prayer of Ash”













+0 -2





просмотров: 201