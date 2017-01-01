Песня из дебютного альбома BOSON

Американская сладж-металлическая группа BOSON опубликовала открывающую песню “Shadowlands” из дебютного альбома "Domain Of Ember", выходящего 3 ноября на Anxious & Angry Records. Композицию можно послушать ниже.
Трек-лист альбома:
“Shadowlands”
“Mass Of The Phoenix”
“Echo Of The Mute Stars”
“Heaven's Black Corners”
“Eye Of The Augur”
“Prayer of Ash”
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