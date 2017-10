27 окт 2017



Новый сингл THE POODLES Шведские металлисты THE POODLES опубликовали второй сингл из нового альбома "Prisma", который появится на физических носителях и в цифровом виде в начале 2018 года. Сингл представляет собой кавер-версию песни DEPECHE MODE "It’s No Good".



Вокалист Jakob Samuel дал свои комментарии: «Мы вызвались записать свою версию знаковой песни из другого жанра. Depeche Mode — очень влиятельная команда, и их мрачный материал 1990-х годов действительно крут!»









