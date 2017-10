27 окт 2017



Новый альбом MAGNUM выйдет зимой MAGNUM выпустят новую работу, получившую название "Lost On The Road To Eternity", 19 января на Steamhammer/SPV. Обложку вновь создал Rodney Matthews, а в качестве гостя в записи заглавной композиции принял участие вокалист EDGUY и AVANTASIA Tobias Sammet. Альбом будет доступен в диджипаке с бонус-CD, двойном виниле, в цифровом варианте и потоковом аудио.



CD 1



01. Peaches And Cream (4:54)

02. Show Me Your Hands (5:45)

03. Storm Baby (6:13)

04. Welcome To The Cosmic Cabaret (8:08)

05. Lost On The Road To Eternity (5:54)

06. Without Love (5:55)

07. Tell Me What You've Got to Say (6:27)

08. Ya Wanna Be Someone (5:56)

09. Forbidden Masquerade (5:02)

10. Glory To Ashes (5:35)

11. King Of The World (7:04)



CD 2 (Bonus Live Disc)



01. Sacred Blood – Divine Lies (6:48)

02. Crazy Old Mothers (5:35)

03. Your Dreams Won't Die (5:56)

04. Twelve Men Wise And Just (6:21)



















+5 -2





просмотров: 408