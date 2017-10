27 окт 2017



Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH "Trouble", новая песня группы FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника лучших тем, "A Decade Of Destruction", выход которого запланирован на декабрь.



















