27 окт 2017



Сборник FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет зимой FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят сборник лучших песен, "A Decade Of Destruction", включающий два новых трека, первого декабря этого года:



01. Trouble (new song)02. Gone Away (new song)03. Lift Me Up04. Wash It All Away05. Bad Company 06. Under And Over It 07. Wrong Side Of Heaven08. House Of The Rising Sun09. I Apologize 10. The Bleeding 11. Jekyll And Hyde 12. Remember Everything 13. Coming Down 14. My Nemesis 15. Battle Born 16. Far From Home



















