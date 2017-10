сегодня



MIKE PORTNOY : «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую» Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER) недавно был гостем Video Volante — видео доступно ниже.



О недавнем дистанцировании от прогрессива:



«Несмотря на то, что я сделал себе имя в прогрессивной музыке с DREAM THEATER и 25-летней карьерой, я мог пойти другим путем. Когда я пошел в Беркли, то встретил там John'a Petrucci и John'a Myung'a и мы основали DREAM THEATER, потому что хотели играть очень прогрессивную музыку — много смен ритма, длинных песен — но это был лишь один из моих интересов. Я встретил их и пошел этим путем, но когда я шел в Беркли, я был большим фанатом трэша. На тот момент уже были METALLICA, и SLAYER и ANTHRAX и MEGADETH, так что я мог пойти и этой дорогой. Также я был большим фанатом классического рока — THE BEATLES, THE WHO, LED ZEPPELIN —мог бы двинуться в этом направлении, но в итоге выбрал путь прогрессива. Это непросто, потому что это очень выборочная аудитория — очень длинные песни, очень сложные фрагменты — но так как аудитория выборочна, она еще и очень преданная, вот почему DREAM THEATER, хоть и за долгое время, смогли собрать много людей. Когда я ушел из DT, я хотел попробовать себя в других стилях. Я играл трэш с METAL ALLEGIANCE; классический рок с THE WINERY DOGS; я принял предложения от TWISTED SISTER и AVENGED SEVENFOLD; так что сейчас в моей копилке есть много разных стилей и направлений».



О SHATTERED FORTRESS:



«Пожалуй с этим все. У меня нет плана на переосмысление материала DREAM THEATERl; я не делал этого с момента своего ухода из команды, так что это было своего рода единственным и неповторимым туром для меня и для поклонников вновь войти в эту реку».















