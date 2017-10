28 окт 2017



Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA Metal Blade объявила о выпуске двадцать четвертого ноября второй части сборника различных видео и демо Даймбэга Даррела — "Dimevision Vol. 2: Roll With It Or Get Rolled Over" — фрагмент из этого релиза доступен ниже.























+7 -3





просмотров: 912