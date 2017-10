сегодня



Музыканты DEATH и MASSACRE в GODS OF DEATH Группа GODS OF DEATH, в состав которой входят участники MANTAS, DEATH и MASSACRE Kam Lee (vocals) и Rick Rozz DeLillo (guitar), а также барабанщик Mike Mazzonetto, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dead Man's Scream", которая вместе с "Return To The Caves Of Abomination" была записана в CGM Studios, Altamonte Springs, Florida вместе с Tim'ом Vazquez'ом.















