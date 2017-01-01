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*Gods Of Death*



29 окт 2017 : 		 Музыканты DEATH и MASSACRE в GODS OF DEATH

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Музыканты DEATH и MASSACRE в GODS OF DEATH

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Группа GODS OF DEATH, в состав которой входят участники MANTAS, DEATH и MASSACRE Kam Lee (vocals) и Rick Rozz DeLillo (guitar), а также барабанщик Mike Mazzonetto, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dead Man's Scream", которая вместе с "Return To The Caves Of Abomination" была записана в CGM Studios, Altamonte Springs, Florida вместе с Tim'ом Vazquez'ом.

GODS OF DEATH Feat. Ex-DEATH And MASSACRE Members RICK ROZZ, KAM LEE: 'Dead Man's Scream' Lyric Video






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

dek
29 окт 2017, 18:52		облога, музыыка, лого - все зачет!


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