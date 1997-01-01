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Новый альбом BLOODSHOT DAWN выйдет зимой BLOODSHOT DAWN выпустят новую работу, получившую название "Renanimation", 12 января на Hostile Media. В качестве гостей в записи материала принимали участие Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore), Paul Wardingham, Ken Sorceron (Abigail Williams, The Faceless), Mendel Bij De Leij (Aborted).









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