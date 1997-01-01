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Новая песня DELIVERANCE “The Black Hand”, новая песня группы DELIVERANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Subversive Kind", выход которого запланирован на начало 2018 на Roxx Records / 3 Frogz Records.









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