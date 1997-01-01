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*Deliverance*



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Новая песня DELIVERANCE

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“The Black Hand”, новая песня группы DELIVERANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Subversive Kind", выход которого запланирован на начало 2018 на Roxx Records / 3 Frogz Records.

DELIVERANCE Release First New Single In Five Years вЂњThe Black HandвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HELLECTOR
30 окт 2017, 17:35		Жду !!!


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