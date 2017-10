сегодня



Новые песни STÄLKER "Shadow Of The Sword" и “Total Annihilation”, две новые песни STÄLKER, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "Shadow Of The Sword", выход которого намечен на 17 ноября на Napalm records.













