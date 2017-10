сегодня



Новый альбом FEARED выйдет зимой FEARED выпустят новую работу. получившую название "Svart", восьмого декабря. Сведение материала проводил Mixed by Mark Lewis (Cannibal Corpse, Trivium, Whitechapel), обложку создал Sylvain Lucchina:



“När Allt Blir Svart”

“King Of The Dead”

“Hate Mantra”

“My Next”

“In I Dimman”

“Your Black Is My White”

“Engines Of Death”

“The Mare”

“Blodspår”











