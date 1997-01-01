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Новый альбом FEARED выйдет зимой

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FEARED выпустят новую работу. получившую название "Svart", восьмого декабря. Сведение материала проводил Mixed by Mark Lewis (Cannibal Corpse, Trivium, Whitechapel), обложку создал Sylvain Lucchina:

“När Allt Blir Svart”
“King Of The Dead”
“Hate Mantra”
“My Next”
“In I Dimman”
“Your Black Is My White”
“Engines Of Death”
“The Mare”
“Blodspår”

FEARED вЂ“ Featuring Former / Current THE HAUNTED, SUFFOCATION, DГ…Г…TH Members Announce Svart Album




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