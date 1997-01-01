|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом FEARED выйдет зимой
FEARED выпустят новую работу. получившую название "Svart", восьмого декабря. Сведение материала проводил Mixed by Mark Lewis (Cannibal Corpse, Trivium, Whitechapel), обложку создал Sylvain Lucchina:
“När Allt Blir Svart”
“King Of The Dead”
“Hate Mantra”
“My Next”
“In I Dimman”
“Your Black Is My White”
“Engines Of Death”
“The Mare”
“Blodspår”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).