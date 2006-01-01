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ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018 ENTOMBED A.D. проведут несколько ближайших месяцев в работе над новым материалом, выход которого предварительно намечен на начало следующего года. В интервью Rauta Lars-Göran "LG" Petrov рассказал:



«Сначала мы отыграем тут (разговор был в Хельсинки), пропустим по пивку с друзьями и потом поедем домой работать над новым альбомом».



Относительно даты выхода альбома он ответил: «Следующий год, начало, если все пойдет как планируется. И потом в тур, все по кругу. Ты делаешь альбом, выпускаешь его и едешь в его поддержку».















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