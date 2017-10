30 окт 2017



Новая песня GEOFF TATE 's OPERATION: MINDCRIME "Wake Me Up", новая песня группы OPERATION: MINDCRIME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A New Reality", выход которого запланирован на первое декабря.















+0 -3





просмотров: 526