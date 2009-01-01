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*Sabaton*



30 окт 2017 : 		 SABATON и KREATOR поедут в совместный тур

16 авг 2017 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2017 : 		 Тизер нового проекта SABATON

27 июн 2017 : 		 SABATON отвечают на вопросы

13 июн 2017 : 		 SABATON объединились с WORLD OF TANKS

26 апр 2017 : 		 Басист SABATON рад, что группа не развивается музыкально

23 апр 2017 : 		 Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

30 мар 2017 : 		 SABATON получили золото и платину

28 фев 2017 : 		 Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы

18 фев 2017 : 		 Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом

26 янв 2017 : 		 HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor

16 окт 2016 : 		 SABATON выпустили новый сингл

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 авг 2016 : 		 Успехи в чартах SABATON

25 авг 2016 : 		 SABATON нашли гитариста

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 авг 2016 : 		 Вокалист SABATON об уходе гитариста

6 авг 2016 : 		 Концертное видео SABATON

26 июл 2016 : 		 Из SABATON ушёл гитарист

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

15 июл 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

27 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

13 июн 2016 : 		 SABATON представили публике новую песню

10 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 апр 2016 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

10 апр 2016 : 		 Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком

5 апр 2016 : 		 SABATON работают над концепцией нового альбома

31 мар 2016 : 		 Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"

18 мар 2016 : 		 SABATON отправятся в студию в апреле

26 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

9 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

29 дек 2015 : 		 Лучшее из круиза SABATON

10 дек 2015 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет в марте

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео SABATON

21 сен 2015 : 		 Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления

16 авг 2015 : 		 Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"

2 авг 2015 : 		 Видео полного выступления SABATON

18 июл 2015 : 		 SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray

18 июн 2015 : 		 SABATON с оркестром

27 май 2015 : 		 У SABATON отличные идеи для нового альбома

17 май 2015 : 		 Оркестр бразильской армии исполняет SABATON

13 май 2015 : 		 SABATON запустили собственную радиостанцию

23 апр 2015 : 		 Гитарист SABATON выпускает сольную работу

9 апр 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании SABATON

10 мар 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома SABATON

15 дек 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

1 дек 2014 : 		 SABATON открыли тур

28 ноя 2014 : 		 Лучшие моменты круиза SABATON

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 июн 2014 : 		 Два дня с SABATON

14 май 2014 : 		 Новое видео SABATON

2 май 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 апр 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

11 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

28 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

16 мар 2014 : 		 SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER

6 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 мар 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале: видео

21 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома SABATON

1 фев 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале

11 янв 2014 : 		 Еще одна новая обложка SABATON

9 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2014 : 		 SABATON начали запись

3 дек 2013 : 		 Рассказ о круизе SABATON

27 ноя 2013 : 		 Бывший барабанщик SABATON о своем уходе

22 ноя 2013 : 		 SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком

21 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD SABATON

16 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

22 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 авг 2013 : 		 SABATON не пускают в Россию?

31 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SABATON

25 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве

23 июл 2013 : 		 DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре

23 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге

20 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции

25 мар 2013 : 		 Басист SABATON о новом DVD

29 дек 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

16 дек 2012 : 		 Последний альбом SABATON выйдет на виниле

7 дек 2012 : 		 Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"

18 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

27 окт 2012 : 		 Акустика от SABATON

24 окт 2012 : 		 Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD

10 сен 2012 : 		 Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'

8 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SABATON

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

15 июл 2012 : 		 Видео полного концерта SABATON

6 июл 2012 : 		 'Swedish Empire' от SABATON

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN

22 май 2012 : 		 Концертное видео из тура по США от SABATON

10 май 2012 : 		 Видео с текстом от SABATON

10 май 2012 : 		 Новая песня SABATON

18 апр 2012 : 		 SABATON выступили в новом составе

6 апр 2012 : 		 Официальное видео с текстом от SABATON

4 апр 2012 : 		 Новая песня SABATON

2 апр 2012 : 		 SABATON объявили новый состав

31 мар 2012 : 		 SABATON подтвердили смену состава

26 мар 2012 : 		 В SABATON грядет смена состава?

6 мар 2012 : 		 Новый альбом SABATON будет на шведском и английском

16 фев 2012 : 		 Детали нового альбома SABATON

4 янв 2012 : 		 Видео с записи альбома SABATON

2 янв 2012 : 		 Новый альбом SABATON выйдет в мае

20 авг 2011 : 		 Рабочее название нового альбома SABATON

23 июл 2011 : 		 SABATON выступили вместе с UDO

18 июн 2011 : 		 Трек-лист концертного релиза SABATON

11 июн 2011 : 		 SABATON выпустят концертный альбом в августе

25 май 2011 : 		 Новое видео SABATON

20 мар 2011 : 		 Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур

11 янв 2011 : 		 Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON

3 сен 2010 : 		 Бэк-каталог SABATON будет переиздан

4 авг 2010 : 		 Новое видео SABATON

26 июл 2010 : 		 SABATON сняли очередное видео

17 июн 2010 : 		 Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock

15 май 2010 : 		 Новый альбом SABATON доступен для прослушивания

13 май 2010 : 		 Новая песня SABATON

21 апр 2010 : 		 Новая песня SABATON

25 мар 2010 : 		 Новый трек SABATON доступен для прослушивания

24 дек 2009 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

22 ноя 2009 : 		 SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

24 фев 2009 : 		 Новое видео SABATON

7 июн 2008 : 		 SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети

23 май 2008 : 		 Полная версия нового альбома SABATON в сети

12 май 2008 : 		 Новая песня от SABATON

23 мар 2008 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2008 : 		 SABATON отправляются в студию

9 янв 2007 : 		 Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет

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|||| 30 окт 2017

SABATON и KREATOR поедут в совместный тур

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SABATON и KREATOR объявили о совместном туре по Северной Америке, который стартует восьмого февраля в The Van Buren, Phoenix, Arizona и завершится десятого марта в Jannus Landing, Tampa, Florida. Всего намечено двадцать четыре выступления.

Par Sundström: «Мы рады вернуться на землю Америки после последнего успешного тура и вместе с нашими друзьями из KREATOR мы сможем выступить на больших площадках с лучшими декорациями из всех, что у нас были до этого в североамериканских гастролях!»

Mille Petrozza: «Люди, мы возвращаемся в Америку вместе с могучими SABATON! Это настоящее европейское вторжение и нам не терпится вернуться! Мы с нетерпением ждем, когда сможем разделить одну обойму с SABATON и отыграть наше полноценное шоу для всех старых и новых поклонников KREATOR!»

SABATON And KREATOR To Join Forces For North American Co-Headlining Tour










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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Maestro86
30 окт 2017, 19:58		Крутой коктейль в разных стилях!

АлексейПетрушин
30 окт 2017, 21:29		не вижу плоских шуток по поводу экцепт) Всетаки Вольф был прав...малолетком надо показать настоящее музло)У экцепт был мини тур, чтобы отдохнуть от студийной рутины, а у криейтор прям маштабный тур)

artmageddon
30 окт 2017, 21:36		споют дуэтом Side By Side) только вокалисту Сабатон надо одолжить у Тимати розовый камуфляж для этого номера)

Moomrick
30 окт 2017, 21:59		Блин. Здорово. Еще один повод пожалеть, что не живу в северной Америке. Сходил бы с агромадным удовольствием!

OlegZ
30 окт 2017, 23:01		И что, сабатон хэдлайнер? Мда...

Seamus
30 окт 2017, 23:18		Тащемта, дичайше интересно, как зовут парня на фото Сабатона, что слева, например? :-Р

Darkside.ru MemberBlindman
31 окт 2017, 00:12		На Акцепт ходит раза в два меньше чем на каждую из этих групп и раза в два — это лучший показатель

Voin of Valhalla
31 окт 2017, 00:49		Боже, храни королеву. Смешали бараний кал с изюмом, молодцы.

АлексейПетрушин
31 окт 2017, 02:41		Blindman если сравнить сев-ам тур экцепт и данный, то в очень многих местах он совпадает по площадкам... и еслиб организатор был уверен в их заполняемости он бы не просил поддержку в виде Криэйтор, ибо у них не хилый гонорар) во вторых если отбросить минифест 7го марта... последние концерты и экцепт и криэйтор и сабатон проходили в арене...визуально на первых двух толпа была одинакова, на сабатоне, к счастью не был! но мля, догадываюсь она больше, но это дешевый понт, не от большего ума!


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