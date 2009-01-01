SABATON и KREATOR поедут в совместный тур

SABATON и KREATOR объявили о совместном туре по Северной Америке, который стартует восьмого февраля в The Van Buren, Phoenix, Arizona и завершится десятого марта в Jannus Landing, Tampa, Florida. Всего намечено двадцать четыре выступления.
Par Sundström: «Мы рады вернуться на землю Америки после последнего успешного тура и вместе с нашими друзьями из KREATOR мы сможем выступить на больших площадках с лучшими декорациями из всех, что у нас были до этого в североамериканских гастролях!»
Mille Petrozza: «Люди, мы возвращаемся в Америку вместе с могучими SABATON! Это настоящее европейское вторжение и нам не терпится вернуться! Мы с нетерпением ждем, когда сможем разделить одну обойму с SABATON и отыграть наше полноценное шоу для всех старых и новых поклонников KREATOR!»
Maestro86
АлексейПетрушин
artmageddon
Moomrick
OlegZ
Seamus
Blindman
Voin of Valhalla
АлексейПетрушин
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