30 окт 2017



SABATON и KREATOR поедут в совместный тур SABATON и KREATOR объявили о совместном туре по Северной Америке, который стартует восьмого февраля в The Van Buren, Phoenix, Arizona и завершится десятого марта в Jannus Landing, Tampa, Florida. Всего намечено двадцать четыре выступления.



Par Sundström: «Мы рады вернуться на землю Америки после последнего успешного тура и вместе с нашими друзьями из KREATOR мы сможем выступить на больших площадках с лучшими декорациями из всех, что у нас были до этого в североамериканских гастролях!»



Mille Petrozza: «Люди, мы возвращаемся в Америку вместе с могучими SABATON! Это настоящее европейское вторжение и нам не терпится вернуться! Мы с нетерпением ждем, когда сможем разделить одну обойму с SABATON и отыграть наше полноценное шоу для всех старых и новых поклонников KREATOR!»























+4 -3



( 9 )

просмотров: 1006

