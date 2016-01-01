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*Day of Errors*



30 окт 2017 : 		 BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура

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7 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH в DAY OF ERRORS

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BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура

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BILL WARD рассказал о планах выпустить со своей группой DAY OF ERRORS несколько новых треков в ноябре или декабре перед тем, как команда отправится в турне:

Dec. 07 - Wow Hall - Eugene, OR
Dec. 08 - High Dive - Seattle, WA
Dec. 09 - Dante's - Portland, OR
Dec. 12 - Great American Music Hall - San Francisco, CA
Dec. 13 - Catalyst - Santa Cruz, CA
Dec. 14 - The Garage - Ventura, CA
Dec. 15 - The Casbah - San Diego, CA

BLACK SABBATH Drummer BILL WARD Hopes To Release New Music From DAY OF ERRORS Before Upcoming Tour








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rus
30 окт 2017, 20:18		Нифигасе Билл обрился

Red One
30 окт 2017, 21:36		Чуваки у него походу в группе быстро меняются


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