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30 окт 2017
BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура
BILL WARD рассказал о планах выпустить со своей группой DAY OF ERRORS несколько новых треков в ноябре или декабре перед тем, как команда отправится в турне:
Dec. 07 - Wow Hall - Eugene, OR
Dec. 08 - High Dive - Seattle, WA
Dec. 09 - Dante's - Portland, OR
Dec. 12 - Great American Music Hall - San Francisco, CA
Dec. 13 - Catalyst - Santa Cruz, CA
Dec. 14 - The Garage - Ventura, CA
Dec. 15 - The Casbah - San Diego, CA
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