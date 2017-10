30 окт 2017



BILL WARD хочет выпустить новый материал DAY OF ERRORS до тура BILL WARD рассказал о планах выпустить со своей группой DAY OF ERRORS несколько новых треков в ноябре или декабре перед тем, как команда отправится в турне:



Dec. 07 - Wow Hall - Eugene, OR

Dec. 08 - High Dive - Seattle, WA

Dec. 09 - Dante's - Portland, OR

Dec. 12 - Great American Music Hall - San Francisco, CA

Dec. 13 - Catalyst - Santa Cruz, CA

Dec. 14 - The Garage - Ventura, CA

Dec. 15 - The Casbah - San Diego, CA



















