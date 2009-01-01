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DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH DELAIN отыграли первый из серии концертов с басистом NIGHTWISH Marco Hietala, получившей название "Danse Macabre" — видео с выступления 26 октября в Париже доступно ниже.



































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