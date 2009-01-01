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*Stryper*



31 окт 2017 : 		 Басист FIREHOUSE в STRYPER

12 сен 2017 : 		 Бывший басист STRYPER продолжает выяснять отношения

3 сен 2017 : 		 STRYPER заменят Tim'a более честным и уважающим других музыкантом

31 авг 2017 : 		 TIM GAINES больше не в STRYPER

10 июл 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

15 июн 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

8 фев 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

7 дек 2016 : 		 STRYPER могут продолжить без басиста

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STRYPER: «Мы не разваливаемся!»

13 окт 2016 : 		 Видео с выступления STRYPER

3 окт 2016 : 		 Видео с выступления STRYPER

25 сен 2016 : 		 STRYPER хотят взять паузу

11 авг 2016 : 		 Вокалист STRYPER о выборах

19 июн 2016 : 		 Фронтмен STRYPER раскритиковал смены состава в культовых группах

31 окт 2015 : 		 Новое видео STRYPER

26 окт 2015 : 		 Успехи в чартах STRYPER

17 окт 2015 : 		 Новое видео STRYPER

16 окт 2015 : 		 EPK от STRYPER

27 сен 2015 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от STRYPER

23 сен 2015 : 		 Вокалист STRYPER представил новую песню

22 сен 2015 : 		 Новая песня STRYPER

18 сен 2015 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2015 : 		 Новая песня STRYPER

26 авг 2015 : 		 Новое видео STRYPER

4 авг 2015 : 		 Новая песня STRYPER

15 июл 2015 : 		 Лидер STRYPER о своём заявлении «мы не христианская группа»

9 июл 2015 : 		 Новая песня STRYPER

5 июл 2015 : 		 Семплы новых песен STRYPER

4 июл 2015 : 		 STRYPER исполняют VAN HALEN

26 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

2 июн 2015 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в октябре

19 май 2015 : 		 Концертный релиз STRYPER выйдет на виниле

23 апр 2015 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE играет на ударных в STRYPER

26 мар 2015 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не христианская рок-группа»

10 мар 2015 : 		 Вызов вокалиста STRYPER был принят

5 мар 2015 : 		 STRYPER записали кавер-версию BLACK SABBATH

28 фев 2015 : 		 Название нового альбома STRYPER

26 фев 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STRYPER

23 фев 2015 : 		 STRYPER в джакузи

8 фев 2015 : 		 Вокалист STRYPER написал все новые песни за неделю

7 фев 2015 : 		 STRYPER опубликовали сэмпл одной из новых песен

30 янв 2015 : 		 STRYPER вошли в студию, фронтмен обещает "шокировать" фэнов

26 дек 2014 : 		 Рождественский трек от STRYPER

22 дек 2014 : 		 Лидер STRYPER отыграл акустический концерт

17 дек 2014 : 		 Лидер STRYPER о планах на 2015

13 ноя 2014 : 		 STRYPER начнут запись в феврале

10 окт 2014 : 		 Акустика от STRYPER

20 сен 2014 : 		 Лидер STRYPER о решении U2

24 июл 2014 : 		 Концертный релиз STRYPER выйдет в сентябре

27 июн 2014 : 		 Видео с выступления STRYPER

5 май 2014 : 		 Видео с выступления STRYPER

16 апр 2014 : 		 RICHARD CHRISTY присоединился на сцене к STRYPER

5 ноя 2013 : 		 Новая песня STRYPER

5 ноя 2013 : 		 Лидер MEGADETH выбрал песню для видео STRYPER

15 окт 2013 : 		 Новое видео STRYPER

2 окт 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

24 сен 2013 : 		 STRYPER планируют съемки концерта

29 авг 2013 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 авг 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

7 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

23 июл 2013 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в ноябре

14 июл 2013 : 		 STRYPER исполнили новую песню

30 май 2013 : 		 STRYPER завершили запись

18 май 2013 : 		 STRYPER начнут сведение в понедельник

8 май 2013 : 		 Название нового альбом STRYPER

7 май 2013 : 		 STRYPER работают над «самой тяжёлой записью»

24 апр 2013 : 		 STRYPER запишут кавер-версию 'Jesus Is Just Alright'

25 мар 2013 : 		 STRYPER выпустят два альбома в этом году и один в 2014

25 мар 2013 : 		 Фронтмен STRYPER об особенностях христианского рока

23 мар 2013 : 		 Вокалисты STRYPER, Ex-TNT в 'Monsters Of Rock Cruise'

26 фев 2013 : 		 EPK от STRYPER

22 фев 2013 : 		 Вокалист STRYPER издаст автобиографию

10 фев 2013 : 		 Новый сингл STRYPER выйдет в феврале

4 фев 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

4 фев 2013 : 		 TONY HARNELL и JEFF SCOTT SOTO вышли на сцену со STRYPER

31 янв 2013 : 		 STRYPER начнут запись в апреле

28 янв 2013 : 		 TODD LA TORRE присоединился на сцене к STRYPER

15 янв 2013 : 		 STRYPER начнут запись в марте

15 янв 2013 : 		 STRYPER на FRONTIERS RECORDS

11 янв 2013 : 		 Сборник перезаписанных песен STRYPER выйдет в марте

2 дек 2012 : 		 Перезаписанные версии песен STRYPER будут звучать тяжелее оригиналов

5 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD STRYPER

25 авг 2012 : 		 Новый DVD STRYPER выйдет в октябре

2 авг 2012 : 		 JOHN CORABI исполнил классику QUEEN со STRYPER

1 июн 2012 : 		 Вокалист STRYPER в гостях на ЕР SCOTTY DUNBAR

31 май 2012 : 		 Бывший вокалист TNT и вокалист STRYPER исполнили классику BOSTON, JUDAS PRIEST

4 мар 2012 : 		 Бывший вокалист TNT на сольном альбоме вокалиста STRYPER

2 фев 2012 : 		 Семплы с сольного альбома вокалиста STRYPER

25 дек 2011 : 		 Вокалист STRYPER столкнулся со сложностями, исполняя IRON MAIDEN

7 дек 2011 : 		 Семплы двух новых песен STRYPER

4 ноя 2011 : 		 Вокалист STRYPER работает над сольным диском

15 авг 2011 : 		 Фронтмен STRYPER "проясняет" ситуацию со своим уходом из BOSTON

30 июн 2011 : 		 Видео с выступления STRYPER

14 июн 2011 : 		 Видео с выступления STRYPER

27 мар 2011 : 		 TONY HARNELL выступил со STRYPER

7 фев 2011 : 		 STRYPER исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST

28 янв 2011 : 		 STRYPER исполнили песню BOSTON вместе с JEFF SCOTT SOTO

23 янв 2011 : 		 STRYPER исполнили песню SCORPIONS с вокалистом FOZZY

24 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 дек 2010 : 		 Предварительная дата выхода альбома STRYPER

25 окт 2010 : 		 Выход нового альбома STRYPER перенесен

27 июл 2010 : 		 Семплы с нового альбома STRYPER

26 июл 2010 : 		 Предварительная дата выхода нового альбома STRYPER

11 июл 2010 : 		 Семплы с нового кавер-альбома STRYPER

12 май 2010 : 		 STRYPER выпустят сборник кавер-версий осенью

10 мар 2010 : 		 STRYPER начали запись альбома каверов

15 фев 2010 : 		 Фронтмен STRYPER заявил, что новый альбом покажет группу с другой стороны

4 июн 2009 : 		 Гитарист STRYPER собирается жениться на бывшей девушке по вызову

5 май 2009 : 		 Новая песня STRYPER

2 мар 2009 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в июле

10 янв 2009 : 		 Семплы с нового альбома STRYPER

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Басист FIREHOUSE в STRYPER

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STRYPER объявили о том, что новым басистом группы стал Perry Richardson из FIREHOUSE.

«Впервые я встретился с ними в 1985, когда моя первая команда, MAXX WARRIOR, играла перед ними в Северной Каролине. С первой встречи они стали одними из моих любимцев и лично на меня оказали огромное влияние. Так что стать участником этой группы для меня просто огромная честь, меня переполняют эмоции, которые не выразить словами. Получить предложение стать участником одной из своих самых любимых групп — одна из главных вех моей карьеры. Я очень рад стать частью новой главы в истории STRYPER и готов зажечь со своими новыми братьями!»

Sweet: «Perry идеально подходит нашей команде: он прекрасно поет, отлично играет на гитаре и просто замечательный человек. С первой репетиции мы поняли, что он тот, кто нам нужен. Вокальные гармонии были просто замечательными. Он рассказал нам о том, что STRYPER одна из его любимых групп и он всегда испытывал к нам уважение. Это много значит. Он настоящий профессионал и джентльмен и своим появлением привнес в группу доброту и смиренность. Его послужной список внушает уважение. Для нас честь, что он стал частью нашей команды и мы с оптимизмом смотрим в будущее!»

STRYPER Recruits FIREHOUSE Bassist PERRY RICHARDSON



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