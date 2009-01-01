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Басист FIREHOUSE в STRYPER STRYPER объявили о том, что новым басистом группы стал Perry Richardson из FIREHOUSE.



«Впервые я встретился с ними в 1985, когда моя первая команда, MAXX WARRIOR, играла перед ними в Северной Каролине. С первой встречи они стали одними из моих любимцев и лично на меня оказали огромное влияние. Так что стать участником этой группы для меня просто огромная честь, меня переполняют эмоции, которые не выразить словами. Получить предложение стать участником одной из своих самых любимых групп — одна из главных вех моей карьеры. Я очень рад стать частью новой главы в истории STRYPER и готов зажечь со своими новыми братьями!»



Sweet: «Perry идеально подходит нашей команде: он прекрасно поет, отлично играет на гитаре и просто замечательный человек. С первой репетиции мы поняли, что он тот, кто нам нужен. Вокальные гармонии были просто замечательными. Он рассказал нам о том, что STRYPER одна из его любимых групп и он всегда испытывал к нам уважение. Это много значит. Он настоящий профессионал и джентльмен и своим появлением привнес в группу доброту и смиренность. Его послужной список внушает уважение. Для нас честь, что он стал частью нашей команды и мы с оптимизмом смотрим в будущее!»







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