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OZZY OSBOURNE : «Я трезв уже пять лет» OZZY OSBOURNE и Zakk Wylde недавно были гостями программы Nikki Sixx'a "Sixx Sense With Nikki Sixx" — небольшие выдержки приведены ниже.



О появлении Ozzfest'a:



«Это случилось тогда, когда Sharon постаралась пристроить меня на Lollapalooza, на что они ответили: "Эта музыка умерла". А Sharon им в ответ: "Лососните тунца, мы сделаем всё сами!"»



О секрете долгожительства:



«Не пить и не делать всякого такого... Я не курю, не пью, не угораю по траве...»



Zakk: «Некоторое время назад Ozzy разом всё бросил. Это случилось тогда, когда мы остались вместе у нас, Barb и Sharon куда ушли, типа кино или что-то такого, а мы с Ozzy просто сидели дома. Он пил чай и сказал: "Посмотри на меня. Я не пью, я не употребляю наркоты, я бросил курить — никогда бы не подумал, что смогу это, я даже больше кофе не пью". И добавил: "Zakk, почему я еще жив?"»



«Я знаю, что будет, если все пойдёт по новой — я буду просыпаться обоссаным и облёванным, в моём где-то там-то. Я не могу сесть и подумать: "Бокал вина будет самое то", потому что дальше, что я буду осознавать, так это то, что я проснулся где-то там, где не должен быть, и всё не айс. Потому что я не могу остановиться. Всё как переключатель от удовольствия к потребности».



О трезвости:



«Я уже как стекло лет пять. И не хочу ничего менять... Не знаю, как это мы сделали. Какое-то время всё весело, но в один прекрасный миг ты пересекаешь невидимую черту... Однажды я очнулся в тюрьме в Англии. "Где я, хрен его возьми? Что я натворил?" Я спросил у копа: "Почему я тут?" и получил ответ: «Читаю в предписании — John Michael Osbourne арестован за попытку убийства". Я: "Чооо? Кого это я там пытался грохнуть?" — "Жену". Я никогда не верил в помутнение. Я думаю, что это была тактика запугивания. Но сработало».















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