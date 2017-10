сегодня



Новый альбом JORDAN RUDESS & STEVE HORELICK выйдет осенью Новая работа JORDAN RUDESS & STEVE HORELICK, получившая название "InterSonic", будет выпущена четырнадцатого ноября на Lazy Bones Recordings:



"Child Mind"

"Particles"

"Quantum Fuzz"

"Submergence"

"Into Tranquility"

"Northern Lights"

"Unfolding"

"Swarm"

"Dreaming Aloud"

"Elias's Lullaby"

"Beyond Time"



Exclusive Bonus Tracks For CD



"Code Bender" *

"Echoes Of A Dream" *

"Once Entwimed"



* Recorded live at Purchase College











+0 -1





просмотров: 156