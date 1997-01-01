Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [46]
*Новое видео TRIVIUM [28]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [24]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [18]
*Название нового альбома JUDAS PRIEST [15]
*
[= ||| все новости группы



*Raintimes*



31 окт 2017 : 		 Новая песня RAINTIMES

11 окт 2017 : 		 Видео с текстом от RAINTIMES

14 апр 2016 : 		 RAINTIMES на Frontiers Music Srl

| - |
|||| сегодня

Новая песня RAINTIMES

*
zoom
*
* *
"Swan", новая песня группы RAINTIMES, в состав которой входят Pierpaolo “Zorro” Monti (Charming Grace, Shining Line), Davide Barbieri (Wheels of Fire, Charming Grace), Michael Shotton (Von Groove), а также Sven Larsson, Andrea Gipponi и Ivan Gonzalez,
доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на первое декабря.

RAINTIMES Streaming New Song вЂњSwanвЂќ






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 140

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Faun Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом