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Новая песня RAINTIMES "Swan", новая песня группы RAINTIMES, в состав которой входят Pierpaolo “Zorro” Monti (Charming Grace, Shining Line), Davide Barbieri (Wheels of Fire, Charming Grace), Michael Shotton (Von Groove), а также Sven Larsson, Andrea Gipponi и Ivan Gonzalez,

доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на первое декабря.















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