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*Ram*



31 окт 2017 : 		 Новая песня RAM

13 окт 2017 : 		 Новое видео RAM

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от RAM

28 окт 2015 : 		 Новый альбом RAM доступен для прослушивания

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAM

8 окт 2015 : 		 Новая песня RAM

10 сен 2015 : 		 Новая песня RAM

17 окт 2014 : 		 RAM и PORTRAIT выпускают сплит

17 июл 2013 : 		 Новое видео RAM

6 дек 2011 : 		 Новое видео RAM

15 ноя 2011 : 		 Новая песня RAM

7 сен 2011 : 		 RAM на METAL BLADE RECORDS

26 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома RAM

29 мар 2011 : 		 Название нового альбома RAM

4 мар 2011 : 		 RAM завершили работу над новым альбомом

24 ноя 2010 : 		 RAM начинают сведение

11 авг 2010 : 		 RAM начали запись альбома

17 янв 2010 : 		 RAM расстались с басистом

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Новая песня RAM

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"Incinerating Storms", новая песня группы RAM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rod", выход которого запланирован на третье ноября на Metal Blade Records.

RAM Streaming вЂњIncinerating StormsвЂќ Track From Upcoming Rod Album







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