сегодня



Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой HEIDEVOLK выпустят новую работу, получившую название "Vuur van Verzet", 12 января, обложку для которого создал Awik Balaian:



“Ontwaakt”

“A Wolf In My Heart”

“Onverzetbaar”

“Yngwaz Zonen”

“Britannia”

“The Alliance”

“Tiwaz”

“Het Oneindige Woud”

“Gungnir”

“Woedend”

“Het Juk der Tijd”

“Drink op de Nacht” (Bonus Track)

“Een Wolf in mijn Hart” (Bonus Track)











+0 -2





просмотров: 186