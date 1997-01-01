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*Heidevolk*



31 окт 2017 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой

11 сен 2016 : 		 HEIDEVOLK нашли новых участников

1 май 2015 : 		 Перемены в HEIDEVOLK

17 апр 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

3 апр 2015 : 		 Видео с текстом от HEIDEVOLK

12 фев 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

15 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HEIDEVOLK

9 янв 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом HEIDEVOLK

24 дек 2014 : 		 HEIDEVOLK завершили работу над альбомом

24 ноя 2013 : 		 HEIDEVOLK нашли вокалиста

13 май 2013 : 		 HEIDEVOLK расстались с вокалистом

20 фев 2012 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

27 янв 2012 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет в марте

7 апр 2010 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

21 мар 2010 : 		 Новая песня HEIDEVOLK

1 мар 2010 : 		 Трейлер нового альбома HEIDEVOLK

29 янв 2010 : 		 Обложка альбома и новая песня HEIDEVOLK

27 янв 2010 : 		 Дата выхода нового альбома HEIDEVOLK

3 дек 2009 : 		 Детали нового альбома HEIDEVOLK

11 ноя 2009 : 		 HEIDEVOLK приступили к записи

10 ноя 2007 : 		 HEIDEVOLK подписались на Napalm Records

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Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой

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HEIDEVOLK выпустят новую работу, получившую название "Vuur van Verzet", 12 января, обложку для которого создал Awik Balaian:

“Ontwaakt”
“A Wolf In My Heart”
“Onverzetbaar”
“Yngwaz Zonen”
“Britannia”
“The Alliance”
“Tiwaz”
“Het Oneindige Woud”
“Gungnir”
“Woedend”
“Het Juk der Tijd”
“Drink op de Nacht” (Bonus Track)
“Een Wolf in mijn Hart” (Bonus Track)

HEIDEVOLK Reveal New Album Details; Pre-Order Launched




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