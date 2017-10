сегодня



Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью ENTOMBED десятого ноября на Threeman Recordings в варианте двойного CD и DVD выпустят концертный релиз "Clandestine / Malmö", запись которого проходила на выступлении 12 ноября:



01. Prelude - Clandestine02. Living Dead03. Sinners Bleed04. Evilyn05. Blessed Be06. Interlude - The Deep Slumber07. Stranger Aeons08. Chaos Breed09. Crawl10. Severe Burns11. Postlude - Through The Collonades12. Act I - Malmö Symphony Orchestra13. Intro14. Living Dead15. Sinners Bleed16. Evilyn17. Blessed Be18. Strangers Aeons19. Chaos Breed20. Crawl21. Severe Burns22. Through The Collonades23. Left Hand Path24. Act II – Entombed















