Фраза, имя группы
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Название нового альбома JUDAS PRIEST
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все новости группы
Annihilator
31 окт 2017
:
Новое видео ANNIHILATOR
27 окт 2017
:
Видео с текстом от ANNIHILATOR
27 сен 2017
:
Трейлер нового альбома ANNIHILATOR
13 сен 2017
:
Новое видео ANNIHILATOR
7 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR
2 авг 2017
:
ANNIHILATOR исполнили новую песню
20 дек 2016
:
Акустическое видео ANNIHILATOR
30 ноя 2016
:
Трейлер нового релиза ANNIHILATOR
23 ноя 2016
:
Новый релиз ANNIHILATOR выйдет зимой
14 ноя 2016
:
Лидер ANNIHILATOR: «Жду возвращения в студию!»
1 ноя 2016
:
ANNIHILATOR открыли тур
13 сен 2016
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
1 сен 2016
:
Фрагмент концертного релиза ANNIHILATOR
24 авг 2016
:
Фрагменты концертного релиза ANNIHILATOR
15 июн 2016
:
ANNIHILATOR опубликовали редкую концертную запись
1 июн 2016
:
ANNIHILATOR собирают деньги на тур и DVD
10 апр 2016
:
ANNIHILATOR разыгрывают гитару
30 дек 2015
:
ANNIHILATOR планируют выпуск акустического диска
13 ноя 2015
:
Возврат билетов на ANNIHILATOR
13 ноя 2015
:
ANNIHILATOR отменили выступления в России
7 ноя 2015
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
3 ноя 2015
:
Лидер ANNIHILATOR: «Никогда не думал, что буду столько заниматься музыкой!»
27 окт 2015
:
Лидер ANNIHILATOR: "Польские и чешские фанаты пели за меня половину материала!"
19 окт 2015
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
6 окт 2015
:
Новое видео ANNIHILATOR
1 окт 2015
:
ANNIHILATOR открыли европейский тур
21 сен 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания
16 сен 2015
:
Новая песня ANNIHILATOR
31 авг 2015
:
EPK от ANNIHILATOR
17 авг 2015
:
Видео с текстом от ANNIHILATOR
15 авг 2015
:
Лидер ANNIHILATOR был шокирован уходом Dave'a Padden'a
30 июл 2015
:
Новое видео ANNIHILATOR
20 июн 2015
:
OSCAR RANGEL возвращается в ANNIHILATOR
5 июн 2015
:
Лидер ANNIHILATOR о возвращении к микрофону
3 июн 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в сентябре
23 апр 2015
:
ANNIHILATOR: новый альбом готов!
9 апр 2015
:
Гитарист ANNIHILATOR о новом альбоме: «Он определённо будет отличаться от предыдущих»
26 мар 2015
:
Гитарист ANNIHILATOR: «Металл-сцене нужна новая METALLICA»
13 фев 2015
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в этом году
29 янв 2015
:
ANNIHILATOR выступили с Coburn'ом Pharr'ом
30 дек 2014
:
Редкое видео с концерта ANNIHILATOR 1993 года
24 дек 2014
:
Вокалист COBURN PHARR присоединится к ANNIHILATOR для выступлений 70000 TONS OF METAL
13 июн 2014
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
21 мар 2014
:
Гитарист ANNIHILATOR на MUSIKMESSE
30 янв 2014
:
ANNIHILATOR переиздадут последний альбом
14 ноя 2013
:
Фанат ANNIHILATOR выступил со своими героями
21 окт 2013
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
20 окт 2013
:
ANNIHILATOR попали в автокатастрофу
13 окт 2013
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
18 сен 2013
:
Новое видео ANNIHILATOR
29 авг 2013
:
Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания
23 авг 2013
:
Тизер нового альбома ANNIHILATOR
7 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления ANNIHILATOR
2 авг 2013
:
EPK от ANNIHILATOR
31 июл 2013
:
Видео полного концерта ANNIHILATOR
28 июн 2013
:
Гитарист ANNIHILATOR мог оказаться в METALLICA
12 июн 2013
:
Новая песня ANNIHILATOR
7 июн 2013
:
Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в августе
5 ноя 2012
:
Редкое концертное видео ANNIHILATOR 1999 года
1 ноя 2012
:
Редкое видео ANNIHILATOR 1993 года
30 окт 2012
:
Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR 1993 года
29 окт 2012
:
ANNIHILATOR: видео 1995 года
30 май 2012
:
Автограф-сессия ANNIHILATOR
25 мар 2012
:
Лидер ANNIHILATOR выступил на MUSIKMESSE
7 мар 2012
:
Про-шот с тура ANNIHILATOR
28 фев 2012
:
На обложке нового альбома ANNIHILATOR появится модель PILAR RUBIO
20 окт 2011
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
2 сен 2011
:
ANNIHILATOR продлили соглашение с SONY/ATV MUSIC PUBLISHING
27 июл 2011
:
Alexi Laiho присоединился на сцене к ANNIHILATOR
8 июн 2011
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ANNIHILATOR взяли ударника CRYPTOPSY для концертов
10 дек 2010
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Видео с европейского турне ANNIHILATOR
8 ноя 2010
:
Детали переиздания ANNIHILATOR
14 окт 2010
:
Бокс-сет ANNIHILATOR
5 окт 2010
:
Новое переиздание ANNIHILATOR
23 сен 2010
:
Компиляция ANNIHILATOR доступна для скачивания
1 сен 2010
:
Альбом ANNIHILATOR "Criteria For A Black Widow" вышел на виниле
30 июл 2010
:
Видео с выступления ANNIHILATOR
11 июн 2010
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ANNIHILATOR записали кавер-версию VAN HALEN
19 май 2010
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Лидер ANNIHILATOR о смерти DIO
14 май 2010
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Новая песня ANNIHILATOR
7 май 2010
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Гитарист ANNIHILATOR о записи альбома
28 апр 2010
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Еще один трек от ANNIHILATOR
27 апр 2010
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Басист WARMACHINE поедет в тур с ANNIHILATOR
12 апр 2010
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Новая песня ANNIHILATOR
30 мар 2010
:
Детали лимитированного издания ANNIHILATOR
18 мар 2010
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Детали нового альбома ANNIHILATOR
23 ноя 2009
:
Видео из нового DVD ANNIHILATOR
23 окт 2009
:
Подробности о концертном DVD ANNIHILATOR
9 окт 2009
:
Дата выхода DVD ANNIHILATOR
13 авг 2009
:
ANNIHILATOR : Новый концертный DVD выйдет в октябре
6 янв 2009
:
Переиздание третьего альбома ANNIHILATOR
26 апр 2008
:
Концертный альбом ANNIHILATOR "In Command" будет переиздан
14 апр 2008
:
ANNIHILATOR пишут материал для нового альбома
9 июл 2007
:
ANNIHILATOR: кавер-версия классического хита EXCITER в интернете
10 июн 2007
:
Лидер ANNIHILATOR подписал контракт с компанией Sony
20 фев 2007
:
На новом диске ANNIHILATOR будет много гостей
10 фев 2007
:
Релиз нового альбома ANNIHILATOR 'Metal' состоится в апреле
11 дек 2005
:
Двойной DVD от ANNIHILATOR выйдет в феврале
13 ноя 2005
:
ANNIHILATOR: 'Maximum Satan' в сети
19 сен 2005
:
ANNIHILATOR опубликовали треклист "Schizo Deluxe"
10 сен 2005
:
ANNIHILATOR: появилась обложка нового диска
14 июл 2005
:
ANNIHILATOR: новый альбом в ноябре
14 янв 2004
:
ANNIHILATOR оглашают название альбома
сегодня
Новое видео
ANNIHILATOR
"Pieces Of You", новое видео группы ANNIHILATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "For The Demented", выходящего третьего ноября на Neverland Music/Silver Lining Music.
+3
-5
(
10
)
Mike Cook
31 окт 2017, 17:57
Песня то отличная. Ну блииин.....клипец то жесть...фууу...слабонервным не стоит смотреть. Ну не клеится видеоряд с музыкой, хоть что говорите.
Aiming High
31 окт 2017, 18:10
А потом уроды удивляются-откудfастолько насилия в обществе?
Я вот по ходу скоро перестану слушать большинство групп,которыми увлекался в 80-90-е.Я ведь и не подозревал,какое дерьмо они льют в уши,ради дешевого самопиара.А за такие видео,я бы вообще сажал и надолго.
Kliops144
31 окт 2017, 18:18
Уотерс совсем поехал, у Каннибалов и то попроще видосы.
Mike Cook
31 окт 2017, 18:35
Полностью согасен с Aiming High! Не гоже такие видео снимать, надеюсь заблокируют. Хотя уверен, что тем кому понравится, тоже будет определенное количество... Деградация!!!!!
vs918
31 окт 2017, 18:38
что это за пособие по судебной медицине ...
Timo7775
31 окт 2017, 18:49
Отличный клип, отличная песня!
Flashback
31 окт 2017, 18:54
Чёта перевозбудились вы слегка.
А видео годное. Никакого гротеска, очень натуралистично. Это вам не детсад блэкарей, где баб на шабаше режут. Видео понравилось, естественно пересматривать не буду, я пока в своём уме.
artmageddon
31 окт 2017, 19:04
было бы гораздо лучше, если бы он в конце подавился и двинул копыта
Kawazu
31 окт 2017, 19:05
На видео плевать. Вещь на удивление ОЧЕНЬ качественная и интересная. Немного затянутая, но прикольная. Удивляет, что спустя десяток последних убогих "опусов" Уотерс сумел сделать такой материал. Если весь альбом будет такого качества, то честь ему и хвала!
freeze2
31 окт 2017, 19:26
Mike Cook
А мне чёт скучно стало от клипа, как впрочем и от большинства нынешних роликов, переключил вкладку и дослушал в фоне трек. Он и правда не плох.
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Mike Cook
Aiming High
Я вот по ходу скоро перестану слушать большинство групп,которыми увлекался в 80-90-е.Я ведь и не подозревал,какое дерьмо они льют в уши,ради дешевого самопиара.А за такие видео,я бы вообще сажал и надолго.
Kliops144
Mike Cook
vs918
Timo7775
Flashback
А видео годное. Никакого гротеска, очень натуралистично. Это вам не детсад блэкарей, где баб на шабаше режут. Видео понравилось, естественно пересматривать не буду, я пока в своём уме.
artmageddon
Kawazu
freeze2
А мне чёт скучно стало от клипа, как впрочем и от большинства нынешних роликов, переключил вкладку и дослушал в фоне трек. Он и правда не плох.
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