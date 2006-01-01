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Новое видео WATAIN "Nuclear Alchemy", новое видео группы WATAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trident Wolf Eclipse", выходящего пятого января.



Трек-лист:



01. Nuclear Alchemy (3:10)

02. Sacred Damnation (4:41)

03. Teufelsreich (4:26)

04. Furor Diabolicus (4:43)

05. A Throne Below (4:09)

06. Ultra (Pandemoniac) (4:01)

07. Towards The Sanctuary (4:54)

08. The Fire Of Power (4:42)















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