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*Watain*



31 окт 2017 : 		 Новое видео WATAIN

4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN

21 авг 2013 : 		 Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания

18 июл 2013 : 		 Новая песня WATAIN

10 июл 2013 : 		 Варианты изданий WATAIN

24 июн 2013 : 		 Видео с текстом от WATAIN

13 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN

10 июн 2013 : 		 Потрековый разбор новых песен WATAIN

3 июн 2013 : 		 Трейлер нового сингла WATAIN

15 май 2013 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет в конце июня

1 май 2013 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет в августе

18 янв 2013 : 		 WATAIN приступили к записи

25 ноя 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления WATAIN

16 ноя 2012 : 		 WATAIN на CENTURY MEDIA RECORDS

18 окт 2012 : 		 Виниловый бокс-сет WATAIN выйдет в ноябре

10 май 2012 : 		 Видео с выступления WATAIN

9 апр 2012 : 		 WATAIN готовы выпустить DVD

23 янв 2011 : 		 Лидер WATAIN на премии Grammis: “Дьявол снова победил!”

19 янв 2011 : 		 WATAIN получили шведскую Грэмми

4 янв 2011 : 		 WATAIN подвели итоги года

27 дек 2010 : 		 Видео с концерта WATAIN в Чили

2 ноя 2010 : 		 Видео с выступления WATAIN

20 авг 2010 : 		 Сингл WATAIN получил 'золото'

26 июл 2010 : 		 WATAIN сделали постер с использованием человеческой крови

9 апр 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN

16 мар 2010 : 		 Детали нового сингла WATAIN

23 дек 2009 : 		 WATAIN готовы к студийной работе

27 ноя 2006 : 		 WATAIN : новый альбом в феврале

8 ноя 2006 : 		 WATAIN подписали контракт с Season of Mist

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Новое видео WATAIN

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"Nuclear Alchemy", новое видео группы WATAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trident Wolf Eclipse", выходящего пятого января.

Трек-лист:

01. Nuclear Alchemy (3:10)
02. Sacred Damnation (4:41)
03. Teufelsreich (4:26)
04. Furor Diabolicus (4:43)
05. A Throne Below (4:09)
06. Ultra (Pandemoniac) (4:01)
07. Towards The Sanctuary (4:54)
08. The Fire Of Power (4:42)

WATAIN To Release 'Trident Wolf Eclipse' Album In January; 'Nuclear Alchemy' Video Available






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Frostauskas
31 окт 2017, 17:52		Хм-м.., давненько я про Watain ничего не слышал... Это вообще правда,что эту группу последние лет 5-7 принято поливать грязью? Если так, то не совсем понимаю за что. Клипак мне понравился - всё четко, без лишних "соплей" и попсового дерьма...

Alex6669930
31 окт 2017, 17:58		ну норм тема

dual-berettas
31 окт 2017, 18:42		Antikrists Mirakel название ещё одного трека, треков не 8, а 9.
Сингл огонь, как в прямом так и в переносном смысле))


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