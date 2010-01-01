TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

В недавнем интервью Loudwire TONY IOMMI рассказал о том, что больше не мог долго находиться в турне:
«Что касается меня, то путешествия всегда давались мне непросто. Как только мне поставили диагноз, мне нужно было быть более аккуратным и не задерживаться допоздна, выделяя больше времени на отдых, чего я не мог делать из-за того, что мы ездили после концертов. Так что в отель ты приезжал часа в три — четыре, а я просыпаюсь очень рано, с рассветом, так что времени на сон особо не оставалось. Но я ничего не мог с этим поделать. Мне нравится играть, мне нравится быть в группе, мне нравится играть для поклонников, но это другая сторона вопроса. Ты можешь делать только то, что ты можешь на основании здоровья, и в какой-то момент физическая сторона вопроса даст о себе знать. И после стольких концертов я действительно стал уставать».
На вопрос о том, как рак повлиял на его видение жизни, Iommi ответил:
«Что касается меня, то он никогда и не уходил, он всё время здесь. Мой онколог, профессор, сказал, что он, возможно, вернётся. Так что всё совсем не просто. Но я живу день за днём, и каждый день как победа, правда. Так что посмотрим. Надеюсь, что ничего не вернется, но наперёд ты ничего не знаешь».
hardrocker
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