Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый сингл о жизни Ivan'a»
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory рассказал о теме текста нового трека "Trouble":
«Ivan — он ведь как граната без чеки, ну вы и сами понимаете (смеётся), так что он написал текст и, полагаю, что он про него, о его неприятностях. Знаете, он поправляется. Приятно видеть его трезвого, целеустремлённого и думаю, что песня как раз о том, через что он прошёл».
Этот трек, как и ещё одна новая песня "Gone Away", будет включён в компиляцию лучших песен "A Decade Of Destruction".
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