31 окт 2017



Новая песня GODFLESH "Post Self", новая песня группы GODFLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Post Self", выход которого запланирован на 17 ноября на Avalanche Recordings.









<a href="http://godflesh1.bandcamp.com/track/post-self-single">Post Self - single by GODFLESH</a>





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