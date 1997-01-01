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*Godflesh*



31 окт 2017 : 		 Новая песня GODFLESH

11 окт 2017 : 		 Новый альбом GODFLESH выйдет осенью

30 сен 2014 : 		 Новый альбом GODFLESH доступен для прослушивания

18 сен 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

6 авг 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

3 июн 2014 : 		 Новый ЕР GODFLESH доступен для прослушивания

22 май 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

8 май 2014 : 		 Новый ЕР GODFLESH выйдет в мае

1 фев 2014 : 		 Лимитированный винил GODFLESH

20 сен 2013 : 		 Новая песня GODFLESH

16 авг 2013 : 		 Новая песня GODFLESH выйдет с журналом Decibel

22 мар 2013 : 		 Вышел бокс-сет GODFLESH

12 дек 2012 : 		 Ремастированное издание GODFLESH "Hymn" выйдет в феврале

10 окт 2011 : 		 GODFLESH работают над новым материалом

6 дек 2010 : 		 GODFLESH работают над новым материалом

2 ноя 2010 : 		 Видео с выступления GODFLESH

25 июн 2010 : 		 Видео с выступления GODFLESH

8 май 2010 : 		 Переиздание GODFLESH выйдет с бонус-CD

12 фев 2009 : 		 Переиздание GODFLESH

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Новая песня GODFLESH

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"Post Self", новая песня группы GODFLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Post Self", выход которого запланирован на 17 ноября на Avalanche Recordings.

GODFLESH: 'Post Self' Title Track Available For Streaming






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

dek
31 окт 2017, 23:57		моё отношение к этой группе - предвзятое... - обожаю...



gravitgroove
1 ноя 2017, 03:22		8-миструнки не слышно и это классно!


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