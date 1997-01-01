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Godflesh
31 окт 2017
:
Новая песня GODFLESH
11 окт 2017
:
Новый альбом GODFLESH выйдет осенью
30 сен 2014
:
Новый альбом GODFLESH доступен для прослушивания
18 сен 2014
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Новая песня GODFLESH
6 авг 2014
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Новая песня GODFLESH
3 июн 2014
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Новый ЕР GODFLESH доступен для прослушивания
22 май 2014
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Новая песня GODFLESH
8 май 2014
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Новый ЕР GODFLESH выйдет в мае
1 фев 2014
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Лимитированный винил GODFLESH
20 сен 2013
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Новая песня GODFLESH
16 авг 2013
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Новая песня GODFLESH выйдет с журналом Decibel
22 мар 2013
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Вышел бокс-сет GODFLESH
12 дек 2012
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Ремастированное издание GODFLESH "Hymn" выйдет в феврале
10 окт 2011
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6 дек 2010
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GODFLESH работают над новым материалом
2 ноя 2010
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Видео с выступления GODFLESH
25 июн 2010
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Видео с выступления GODFLESH
8 май 2010
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Переиздание GODFLESH выйдет с бонус-CD
12 фев 2009
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Переиздание GODFLESH
31 окт 2017
Новая песня
GODFLESH
"Post Self", новая песня группы GODFLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Post Self", выход которого запланирован на 17 ноября на Avalanche Recordings.
<a href="http://godflesh1.bandcamp.com/track/post-self-single">Post Self - single by GODFLESH</a>
+2
-0
(
2
)
dek
31 окт 2017, 23:57
моё отношение к этой группе - предвзятое... - обожаю...
gravitgroove
1 ноя 2017, 03:22
8-миструнки не слышно и это классно!
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просмотров: 299
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).