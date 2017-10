все новости группы







31 окт 2017 : Новое видео PAINTED DOLL



31 окт 2017



Новое видео PAINTED DOLL "Together Alone", новое видео группы PAINTED DOLL, в состав которой входят Dave Hill и Chris Reifert (AUTOPSY, DEATH), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного дебютного альбома, выходящего 16 февраля на Nuthouse Recording.









Luckily, there's zero waiting period to hear the culmination of this peculiar pairing as PAINTED DOLL has released a video for the record's lead track "Together Alone". Check it out below.









