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Вокалистка EVANESCENCE выиграла суд По сообщению TMZ, вокалистка EVANESCENCE Amy Lee вышла победительницей в судебной тяжбе против бывшей менеджмент-компании.



110 Management Inc. выдвинула иск против Amy в прошлом году за неуплату комиссионных. 110 требовали 1,5 миллиона долларов, однако в итоге снизили запрос до 335 000. В итоге суд постановил, что менеджмент-компания может получить всего $4.863.66. Amy обратилась в суд с просьбой взыскать расходы с 110, и судья решил, что 110 должны выплатить ей $1,036,773.68. Однако, как сообщает TMZ, всё это её расходы — 885 000 на оплату адвокатов, 72 000 на оплату экспертов и другие административные взносы.







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