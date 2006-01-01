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Вокалист IRON MAIDEN о своих словах, что они лучше, чем METALLICA Вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a в недавнем интервью Rolling Stone попросили прокомментировать его слова, сказанные в 2011 году, что IM лучше, чем METALLICA:



«Послушайте, я чётко осознаю, что когда ты что-то говоришь в прессе, люди за что-то цепляются. И тема METALLICA, откровенно говоря, прошла на отлично. У нас с ними отличные отношения. И мои слова не были направленны против них. Они были сказаны миру с посылом: "Мы вернулись, и нам есть что сказать. И у нас столько всего в запасе, что мы будем нести нечто возмутительное, так почему бы вам не прийти на наши концерты и самим не увидеть всё и вся? Мы не боимся вам это предложить". Это была брошенная перчатка, а я лидер-вокалист. И это моя работа. Это то, что я делаю».



«Было ли это высокомерием? Да, — признался Bruce. — Ты вокалист IRON MAIDEN, и ты постоянно должен быть высокомерным, потому что это как защита своей территории. Mick Jagger — он высокомерен? Да, возможно, но это, мать его, MICK JAGGER. Разделяю ли я себя, идущего по улице, и себя, выходящего на сцену с IRON MAIDEN? Да!»



Lars на просьбу прокомментировать слова Bruce'a тогда ответил:



«Я никогда с этим не соглашусь. Но я всегда поддержку Bruce'a Dickinson'a в любой чуши, какую бы он ни ляпнул. Это часть игры. Так что вперёд, IRON MAIDEN! Всё путём».







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