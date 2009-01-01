Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [48]
*Новое видео TRIVIUM [28]
*SABATON и KREATOR поедут в совместный тур [26]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [24]
*Новое видео ANNIHILATOR [23]
*
[= ||| все новости группы



*Van Halen*



2 ноя 2017 : 		 SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»

15 май 2017 : 		 SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN

1 апр 2017 : 		 Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN

18 авг 2016 : 		 SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN

23 май 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети

20 апр 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети

13 апр 2016 : 		 VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"

27 мар 2016 : 		 SAMMY HAGAR готов вернуться в VAN HALEN на своих условиях

24 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS о ранних записях VAN HALEN

11 фев 2016 : 		 SAMMY HAGAR о возможном возвращении в VAN HALEN

18 янв 2016 : 		 MICHAEL ANTHONY не собирается в VAN HALEN

8 янв 2016 : 		 Редкие записи VAN HALEN

9 дек 2015 : 		 VAN HALEN прослушивают MITCH MALLOY

24 ноя 2015 : 		 Редкий инструментал VAN HALEN

21 окт 2015 : 		 Редчайшая кавер-версия QUEEN от VAN HALEN

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

18 сен 2015 : 		 Редкая кавер-версия THE KINKS от VAN HALEN

30 авг 2015 : 		 Фронтмен VAN HALEN увернулся от летящего пива

2 авг 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

22 июл 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

19 июл 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

15 июл 2015 : 		 Запись саундчека VAN HALEN

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

6 июл 2015 : 		 VAN HALEN открыли тур

23 июн 2015 : 		 LADY GAGA исполняет классику VAN HALEN

18 май 2015 : 		 VAN HALEN выступили на BILLBOARD MUSIC AWARDS

11 апр 2015 : 		 VAN HALEN изначально не планировали выпуск концерта

3 апр 2015 : 		 VAN HALEN в 'The Ellen DeGeneres Show'

31 мар 2015 : 		 VAN HALEN в 'Jimmy Kimmel Live!'

25 мар 2015 : 		 Фрагмент концертного трека VAN HALEN

20 мар 2015 : 		 Концертный трек VAN HALEN

3 мар 2015 : 		 Концертные треки VAN HALEN

19 фев 2015 : 		 WOLFGANG VAN HALEN запишет сольный альбом

17 фев 2015 : 		 EDDIE VAN HALEN хочет записать ещё один альбом с VAN HALEN

7 фев 2015 : 		 VAN HALEN: переиздание альбомов "Van Halen" и "1984" в марте

5 фев 2015 : 		 Концертный релиз VAN HALEN выйдет в марте

15 фев 2014 : 		 VAN HALEN работают над новым альбомом

23 дек 2013 : 		 Редкие съёмки VAN HALEN 1986 года

6 окт 2013 : 		 Вокалист VAN HALEN выпустит компиляцию

27 июн 2013 : 		 Редкое видео VAN HALEN

24 июн 2013 : 		 Видео полного концерта VAN HALEN

10 июн 2013 : 		 Видео полного концерта VAN HALEN

21 апр 2013 : 		 VAN HALEN отыграли первое шоу в 2013

17 апр 2013 : 		 Акустическое видео от VAN HALEN

15 апр 2013 : 		 MICHAEL ANTHONY польщён тем, что DAVID LEE ROTH хотел бы видеть его в составе VAN HALEN

3 апр 2013 : 		 EDDIE VAN HALEN о сотрудничестве с LL COOL J

1 апр 2013 : 		 LL COOL J о работе с EDDIE VAN HALEN

23 мар 2013 : 		 EDDIE VAN HALEN на альбоме LL COOL J: семпл

16 мар 2013 : 		 EDDIE VAN HALEN, TOM MORELLO на новом альбоме LL COOL J

12 мар 2013 : 		 VAN HALEN планируют европейский тур

13 фев 2013 : 		 DAVID LEE ROTH: "Я уверен, что у VAN HALEN есть аудитория за пределами США"

7 фев 2013 : 		 Бокс-сет VAN HALEN выйдет в марте

1 сен 2012 : 		 EDDIE VAN HALEN проведет три недели в больнице

31 авг 2012 : 		 Гитаристу VAN HALEN сделали операцию; японский тур оменен

24 авг 2012 : 		 Вышел 'Quick Licks Van Halen Vol. 2' DVD

6 июл 2012 : 		 Качественная запись с выступления VAN HALEN

2 июл 2012 : 		 Cъёмка полного концерта VAN HALEN в Лос-Анджелесе

29 июн 2012 : 		 Гитарист VAN HALEN: «Сейчас мы ещё сильнее ощущаем себя группой и семьёй, чем когда-либо»

27 июн 2012 : 		 Качественная съёмка полного концерта VAN HALEN в Сан-Антонио

23 июн 2012 : 		 Видео полного концерта VAN HALEN

29 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта VAN HALEN

26 апр 2012 : 		 Виниловый сингл VAN HALEN

14 апр 2012 : 		 Новое видео VAN HALEN

28 мар 2012 : 		 VAN HALEN исполнили 'Jamie's Cryin'' впервые с 2008 года

25 мар 2012 : 		 Видео с выступелния VAN HALEN

18 мар 2012 : 		 Видео с выступелния VAN HALEN

14 мар 2012 : 		 Вокалист VAN HALEN остановил концерт в Манчестере из-за драки фэнов

14 мар 2012 : 		 Видео полного концерта VAN HALEN

13 мар 2012 : 		 VAN HALEN исполнили 'Hang 'Em High'

6 мар 2012 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

3 мар 2012 : 		 VAN HALEN впервые исполнили "The Full Bug" с 1983 года

29 фев 2012 : 		 Видео с выступления VAN HALEN

20 фев 2012 : 		 VAN HALEN открыли тур 2012

17 фев 2012 : 		 Мультикамерная съемка с шоу VAN HALEN

9 фев 2012 : 		 VAN HALEN отыграли перед друзьями и семьей

7 фев 2012 : 		 Три песни VAN HALEN с секретного концерта

2 фев 2012 : 		 VAN HALEN отыграли секретное шоу

31 янв 2012 : 		 MICHAEL ANTHONY не планирует предъявлять права на "ново-старые" песни VAN HALEN

30 янв 2012 : 		 Новая песня VAN HALEN

30 янв 2012 : 		 Семплы нового альбома VAN HALEN

28 янв 2012 : 		 Новая песня VAN HALEN

27 янв 2012 : 		 Новая песня VAN HALEN совсем не нова

26 янв 2012 : 		 Сэмпл нового трека VAN HALEN

26 янв 2012 : 		 Семпл нового трека VAN HALEN

19 янв 2012 : 		 Превью из бонус-DVD к новому альбому VAN HALEN

16 янв 2012 : 		 Детали коллекционного винила нового альбома VAN HALEN

14 янв 2012 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2012 : 		 Новая песня VAN HALEN совсем не нова?

12 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома VAN HALEN

11 янв 2012 : 		 Новое видео VAN HALEN

8 янв 2012 : 		 Делюкс-издание нового альбома VAN HALEN выйдет с DVD

7 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома VAN HALEN

7 янв 2012 : 		 Обложка нового сингла VAN HALEN

6 янв 2012 : 		 Сет-лист первого концерта VAN HALEN

6 янв 2012 : 		 Название нового альбома VAN HALEN

4 янв 2012 : 		 Название первого сингла VAN HALEN

28 дек 2011 : 		 Дата выхода нового альбома VAN HALEN

26 дек 2011 : 		 VAN HALEN собираются в турне

3 дек 2011 : 		 Читатели Rolling Stone выбрали 10 лучших песен VAN HALEN

22 ноя 2011 : 		 VAN HALEN на INTERSCOPE

11 ноя 2011 : 		 VAN HALEN на INTERSCOPE?

20 сен 2011 : 		 VAN HALEN не подписывали соглашение с COLUMBIA

17 сен 2011 : 		 VAN HALEN сменили лейбл

8 сен 2011 : 		 VAN HALEN: Задержка из-за вокала ликвидирована

6 сен 2011 : 		 VAN HALEN завершили сведение нового альбома

4 июл 2011 : 		 Скоро выйдет новый сингл VAN HALEN?

22 янв 2011 : 		 VAN HALEN подтвердили работу с продюсером JOHN'ом SHANKS'ом

16 ноя 2010 : 		 Объявлен продюсер нового альбома VAN HALEN

14 ноя 2010 : 		 Редкий кавер от VAN HALEN

7 окт 2010 : 		 VAN HALEN спасёт музыкальную индустрию?

8 авг 2010 : 		 VAN HALEN продлили соглашение с Warner/Chappell Music

7 июл 2010 : 		 Слухи о новом альбом VAN HALEN всего лишь слухи

6 май 2010 : 		 Опубликован ранний демо-трек VAN HALEN

28 окт 2009 : 		 Редкое видео VAN HALEN

20 окт 2009 : 		 Вокальные треки от DAVID'a LEE ROTH'a

3 сен 2009 : 		 VAN HALEN вернулся к репетициям

27 июл 2009 : 		 EDDIE VAN HALEN восстанавливается после операции

2 июн 2009 : 		 EDDIE VAN HALEN был удостоен награды "Guitar God Award"

19 май 2008 : 		 MICHAEL ANTHONY, SAMMY HAGAR работают над новым проектом

| - |
|||| сегодня

SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»

*
zoom
*
* *
SAMMY HAGAR в эфире программы "Trunk Nation" рассказал о постоянно циркулирующих слухах насчёт воссоединения VAN HALEN:

«Люди постоянно спрашивают: "Что происходит с VAN HALEN?" Окей, да ничего. Я без понятия. Я ничего от них не слышал.

Как по мне, они дали мне все чётко понять, не поздравив с юбилеем. Особенно с учётом, что уже столько умерло. За неделю до этого не стало Томма Петти. У него был день рождения в следующий четверг, и ведь он, насколько я знаю, был моложе меня.

С учётом того, сколько людей уходит, если у кого-то семидесятилетие, это серьёзная дата. И если подумать, что они всегда хотели бы быть моими друзьями, то всё просто. И даже если они не хотят быть моими друзьями, то поздравить всё-таки стоило».

По словам Hagar'a, братья Van Halen не заинтересованы в реюнионе, потому что Michael Anthony ничего не получил даже после известий о кончине внука в апреле.

«Даже Dave прислал "соболезную" Mike'y. А, как вы знаете, Dave не то чтобы самый дружелюбный парень на планете (смеётся), но у него хотя бы хватило такта это сделать».

Hagar, который хотел было продвинуть идею тура в прошлом году, сказал, что отказался от этой мысли:

«Я понятия не имею, что с ними случилось... С их стороны ничего не сказать Mike'y, не поздравить меня с юбилеем... Я не ожидал такого, но потом подумал: "Ну и..." И выбросил всё из головы. Но люди постоянно вопрошают: "Ой, может, ты что-то слышал от братьев. Хотел бы, Eddie..." Нет!

Всё, что они мне сказали, — конец. Они не хотят быть друзьями, а раз они этого не хотят, то какой может быть реюнион? Потому что иначе он ради денег или чего ещё? Я бы рад сделать это для поклонников — я бы действительно хотел — но с учётом этого... Да ну. Хватит с меня уже. Если они не хотят быть друзьями... Мы были ими, пока не занялись делами, так что я даже не знаю... Для меня это гвоздь в крышку гроба. Это посыл: "Хм, ну значит всё. Закрываем лавочку"».

SAMMY HAGAR Says There Will Never Be Another VAN HALEN Reunion:






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg
2 ноя 2017, 10:34		А стоит братьям сказать, Сэмми, гоу в тур и Сэмми сразу забудет про старые обиды.
У всех вокалистов такое болезненное самолюбие...

timekiller61
2 ноя 2017, 11:50		А какой такой реунион с Сэмми-ежели Дэвид жив????


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 555

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Faun Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом