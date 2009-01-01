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SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN » SAMMY HAGAR в эфире программы "Trunk Nation" рассказал о постоянно циркулирующих слухах насчёт воссоединения VAN HALEN:



«Люди постоянно спрашивают: "Что происходит с VAN HALEN?" Окей, да ничего. Я без понятия. Я ничего от них не слышал.



Как по мне, они дали мне все чётко понять, не поздравив с юбилеем. Особенно с учётом, что уже столько умерло. За неделю до этого не стало Томма Петти. У него был день рождения в следующий четверг, и ведь он, насколько я знаю, был моложе меня.



С учётом того, сколько людей уходит, если у кого-то семидесятилетие, это серьёзная дата. И если подумать, что они всегда хотели бы быть моими друзьями, то всё просто. И даже если они не хотят быть моими друзьями, то поздравить всё-таки стоило».



По словам Hagar'a, братья Van Halen не заинтересованы в реюнионе, потому что Michael Anthony ничего не получил даже после известий о кончине внука в апреле.



«Даже Dave прислал "соболезную" Mike'y. А, как вы знаете, Dave не то чтобы самый дружелюбный парень на планете (смеётся), но у него хотя бы хватило такта это сделать».



Hagar, который хотел было продвинуть идею тура в прошлом году, сказал, что отказался от этой мысли:



«Я понятия не имею, что с ними случилось... С их стороны ничего не сказать Mike'y, не поздравить меня с юбилеем... Я не ожидал такого, но потом подумал: "Ну и..." И выбросил всё из головы. Но люди постоянно вопрошают: "Ой, может, ты что-то слышал от братьев. Хотел бы, Eddie..." Нет!



Всё, что они мне сказали, — конец. Они не хотят быть друзьями, а раз они этого не хотят, то какой может быть реюнион? Потому что иначе он ради денег или чего ещё? Я бы рад сделать это для поклонников — я бы действительно хотел — но с учётом этого... Да ну. Хватит с меня уже. Если они не хотят быть друзьями... Мы были ими, пока не занялись делами, так что я даже не знаю... Для меня это гвоздь в крышку гроба. Это посыл: "Хм, ну значит всё. Закрываем лавочку"».















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