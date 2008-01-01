Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [48]
*Новое видео TRIVIUM [28]
*SABATON и KREATOR поедут в совместный тур [26]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [24]
*Новое видео ANNIHILATOR [23]
*
[= ||| все новости группы



*Joe Satriani*



1 ноя 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

28 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом диске JOE SATRIANI

3 сен 2017 : 		 Мемуары JOE SATRIANI выйдут с новой главой

7 дек 2016 : 		 JOE SATRIANI выпустил новый ЕР

1 дек 2016 : 		 JOE SATRIANI отметит юбилей "Surfing With The Alien"

30 мар 2016 : 		 TOMMY LEE, JOE SATRIANI присоединятся к JAMES HETFIELD, SAMMY HAGAR

8 ноя 2015 : 		 JOE SATRIANI учит играть как Джимми Хендрикс

5 ноя 2015 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

22 сен 2015 : 		 JOE SATRIANI анонсировал ретроспективный тур

16 июл 2015 : 		 JOE SATRIANI обыграл слова на гитаре

14 июл 2015 : 		 Новая песня JOE SATRIANI

4 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании JOE SATRIANI

13 май 2015 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет в июле

5 фев 2015 : 		 JOE SATRIANI приступил к записи нового альбома

17 апр 2014 : 		 Новый микс JOE SATRIANI

7 фев 2014 : 		 Бокс-сет JOE SATRIANI выйдет в апреле

4 июл 2013 : 		 JOE SATRIANI, JOE PERRY, MARTY FRIEDMAN на альбоме STEVE HUNTER

4 май 2013 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI доступен для прослушивания

20 апр 2013 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

9 апр 2013 : 		 Новая песня JOE SATRIANI

20 мар 2013 : 		 JOE SATRIANI: Подробности о новом альбоме

22 фев 2013 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет в мае

29 окт 2012 : 		 JOE SATRIANI планирует запись альбома

8 мар 2012 : 		 Фрагмент нового фильма JOE SATRIANI

20 фев 2012 : 		 Саундтрек от JOE SATRIANI выйдет в апреле

23 дек 2011 : 		 JOE SATRIANI подвел итоги года

17 дек 2010 : 		 Гитарист DREAM THEATER присоединился на сцене к JOE SATRIANI

17 ноя 2010 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

1 сен 2010 : 		 Новый сингл JOE SATRIANI

23 авг 2010 : 		 JOE SATRIANI в фильме 'Moneyball'

20 авг 2010 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет в октябре

5 май 2010 : 		 JOE SATRIANI записывает сольный альбом

20 янв 2010 : 		 Трейлер нового DVD JOE SATRIANI

9 янв 2010 : 		 Детали нового DVD JOE SATRIANI

16 сен 2009 : 		 Дело о плагиате COLDPLAY на JOE SATRIANI прекращено

10 дек 2008 : 		 JOE SATRIANI обвиняет COLDPLAY в плагиате

6 июн 2008 : 		 Новый видеоматериал из европейского турне JOE SATRIANI в сети

30 мар 2008 : 		 JOE SATRIANI: специальное издание нового альбома

2 ноя 2007 : 		 JOE SATRIANI начинает запись нового альбома

21 фев 2006 : 		 Выложен трек с нового альбома JOE SATRIANI

| - |
|||| 1 ноя 2017

GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

*
zoom
*
* *
"Thunder High On The Mountain", новая композиция JOE SATRIANI, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека принимали участие Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), а сам трек будет включен в выходящий 12 января альбом "What Happens Next".

Listen To New JOE SATRIANI Song 'Thunder High On The Mountain' Feat. GLENN HUGHES, CHAD SMITH








Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 503

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Almanac Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом