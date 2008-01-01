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*Papa Roach*



2 ноя 2017 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

9 окт 2017 : 		 У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем

7 окт 2017 : 		 PAPA ROACH выпустили ЕР

25 сен 2017 : 		 PAPA ROACH исполнили кавер LINKIN PARK

22 сен 2017 : 		 Обучающее видео от PAPA ROACH

16 авг 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 июл 2017 : 		 Акустика от PAPA ROACH

29 июн 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Многие не любят Fred'a Durst'a»

28 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

11 июн 2017 : 		 PAPA ROACH уже думают о новом материале

8 июн 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 май 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

20 май 2017 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

13 май 2017 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

5 май 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

30 апр 2017 : 		 Новое видео PAPA ROACH

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

21 апр 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

2 апр 2017 : 		 Новые песни PAPA ROACH

24 мар 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома PAPA ROACH

17 фев 2017 : 		 Новая песня PAPA ROACH

10 фев 2017 : 		 Концертное видео PAPA ROACH

2 ноя 2016 : 		 Новая песня PAPA ROACH

22 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома PAPA ROACH

22 июл 2016 : 		 PAPA ROACH обещают сюрпризы

27 май 2016 : 		 PAPA ROACH запустили кампанию

12 фев 2016 : 		 Делюкс-издание PAPA ROACH выйдет в марте

27 янв 2016 : 		 PAPA ROACH приступят к работе на следующей неделе

26 дек 2015 : 		 Новое видео PAPA ROACH

22 дек 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH отвечает на «25 важных вопросов»

17 ноя 2015 : 		 PAPA ROACH могут начать работу над новым материалом в феврале

4 ноя 2015 : 		 PAPA ROACH & MARIA BRINK: Лучшее из тура

19 окт 2015 : 		 Гитарист PAPA ROACH о планах группы

9 сен 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Все очень довольны альбомом!»

13 июл 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Cовременная поп-сцена — бесполезная ерунда»

4 июл 2015 : 		 PAPA ROACH "немного удивлены" теплым приемом новых песен

26 июн 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH о недавних словах басиста KISS

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

24 май 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH

21 май 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Несмотря на то, что я хочу иногда им дать в рожу, мы братья!»

20 май 2015 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к PAPA ROACH

23 апр 2015 : 		 Новое видео PAPA ROACH с вокалисткой IN THIS MOMENT

8 мар 2015 : 		 Вокалист PAPA ROACH: "Eще каких-нибудь пять лет - и року вновь не будет равных на планете"

29 янв 2015 : 		 Акустика от PAPA ROACH

23 янв 2015 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

20 янв 2015 : 		 Новая песня PAPA ROACH

14 янв 2015 : 		 Новая песня PAPA ROACH

30 дек 2014 : 		 PAPA ROACH: «У нас не было законченных песен перед записью»

17 дек 2014 : 		 Новая песня PAPA ROACH

17 дек 2014 : 		 JACOBY SHADDIX из PAPA ROACH вспоминает о совместных попойках с EMINEM'ом

14 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления PAPA ROACH

5 ноя 2014 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 окт 2014 : 		 PAPA ROACH исполнили новую песню

19 окт 2014 : 		 Новая песня PAPA ROACH

9 окт 2014 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в январе

31 авг 2014 : 		 PAPA ROACH определились с новым синглом

5 фев 2014 : 		 PAPA ROACH отправились в студию

24 сен 2013 : 		 DAVE BUCKNER выступил с PAPA ROACH

20 сен 2013 : 		 У вокалиста PAPA ROACH родился ребенок

6 авг 2013 : 		 У вокалиста PAPA ROACH вновь проблема с вокалом

21 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления PAPA ROACH

18 апр 2013 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 апр 2013 : 		 Японский бонус PAPA ROACH

31 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

22 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 дек 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

16 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от PAPA ROACH

24 окт 2012 : 		 PAPA ROACH ответили на вопросы поклонников

2 окт 2012 : 		 Новый альбом PAPA ROACH доступен для прослушивания

26 авг 2012 : 		 Вокалист PAPA ROACH об операции; группа выбыла из Rockstar Energy Drink Uproar Festival

23 авг 2012 : 		 PAPA ROACH отменили концерт из-за проблем с вокалом

18 авг 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

15 авг 2012 : 		 Фронтмен PAPA ROACH: «RANDY BLYTHE — отличный мужик»

27 июл 2012 : 		 Новая песня PAPA ROACH

11 июл 2012 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в октябре

15 июн 2012 : 		 Вокалист SIXX:A.M. продюсирует новый альбом PAPA ROACH

29 апр 2012 : 		 PAPA ROACH в акустике

23 фев 2012 : 		 Новое видео PAPA ROACH

31 окт 2010 : 		 Новое видео PAPA ROACH

10 сен 2010 : 		 EPK от PAPA ROACH

7 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового диска PAPA ROACH

1 июл 2010 : 		 Нове видео PAPA ROACH

16 июн 2010 : 		 Новая песня PAPA ROACH

11 июн 2010 : 		 Детали нового альбома PAPA ROACH

22 май 2010 : 		 Новый релиз PAPA ROACH выйдет в августе

22 мар 2010 : 		 Тизер нового концертного альбома PAPA ROACH

25 фев 2010 : 		 PAPA ROACH записали 5 новых песен для концертного альбома

17 янв 2009 : 		 В марте выйдет новый альбом PAPA ROACH

22 дек 2008 : 		 Новая песня от PAPA ROACH

7 ноя 2008 : 		 Новое видео от PAPA ROACH

12 сен 2008 : 		 Выход нового альбома PAPA ROACH откладывается до марта

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Гитарист PAPA ROACH: «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах»

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В недавнем интервью финскому Kaaos TV гитарист PAPA ROACH Jerry Horton'a рассказал о том, как он реагирует на людей, снимающих наконцертах выступление на телефон:

«Мы видим много тех, кто это делает, и меня это несколько раздражает, но только потому, что ты заплатил деньги за отрыв, то тебе нужен он, а не... раз ты смотришь в экран, то почему бы тебе не сделать то же самое просто на YouTube. Но я понимаю, что люди хотят сохранить свои воспоминания, так что всё не так критично. Но лично я бы так не делал».

PAPA ROACH Guitarist On Fans Filming Concerts On Their Smartphones:






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