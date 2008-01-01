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Гитарист PAPA ROACH : «Меня немного раздражают те, кто снимает видео на концертах» В недавнем интервью финскому Kaaos TV гитарист PAPA ROACH Jerry Horton'a рассказал о том, как он реагирует на людей, снимающих наконцертах выступление на телефон:



«Мы видим много тех, кто это делает, и меня это несколько раздражает, но только потому, что ты заплатил деньги за отрыв, то тебе нужен он, а не... раз ты смотришь в экран, то почему бы тебе не сделать то же самое просто на YouTube. Но я понимаю, что люди хотят сохранить свои воспоминания, так что всё не так критично. Но лично я бы так не делал».















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