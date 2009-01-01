1 ноя 2017



Лидер MEGADETH в собственном радиошоу Лидер MEGADETH Dave Mustaine будет вести собственное двухчасовое шоу "The Dave Mustaine Show" ни интернет металл-радиостанции Gimme Radio. Первый выпуск запланирован на девятое ноября с 12 PT/ 3 pm ET.



«Я всегда хотел собственное шоу, именно мое: мои песни, то, как именно я хочу его вести. Gimme Radio дает мне такую возможность: ставить то, что я хочу и говорить то, что я хочу... без ограничений».















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