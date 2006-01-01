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Новая песня SHINING “Gyllene Portanas Bro”, новая песня группы SHINING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "X - Varg Utan Flock", выход которого запланирован на пятое января на Season Of Mist.













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