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*Shining*



2 ноя 2017 : 		 Новая песня SHINING

29 сен 2017 : 		 Новая песня SHINING

18 мар 2016 : 		 Планируются переиздания первых трех альбомов SHINING

15 апр 2015 : 		 Новый альбом SHINING доступен для прослушивания

5 фев 2015 : 		 Новая песня SHINING

1 фев 2015 : 		 Пять альбомов SHINING выйдут на кассетах

21 янв 2015 : 		 Новый альбом SHINING выйдет в апреле

8 май 2014 : 		 SHINING на SEASON OF MIST

29 авг 2013 : 		 Новая песня SHINING

8 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SHINING

23 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома SHINING

24 июн 2013 : 		 Особый релиз SHINING выйдет в сентябре

9 апр 2013 : 		 SHINING опубликовали обложку сплита

17 мар 2013 : 		 Тизер документального фильма о SHINING

6 окт 2012 : 		 SHINING выпустят сплит с MONUMENTUM

3 сен 2012 : 		 Новое видео SHINING

24 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома SHINING

13 авг 2012 : 		 Название нового альбома SHINING

13 июн 2012 : 		 SHINING нашли гитариста и барабанщика

2 май 2012 : 		 Кавер-версия KATATONIA от SHINING

16 апр 2012 : 		 SHINING выпустят ЕР с кавер-версиями

5 окт 2011 : 		 Детали сольного альбома вокалиста SHINING

11 сен 2011 : 		 Сингл SHINING стал золотым в Швеции

12 июн 2011 : 		 Фронтмен SHINING с нетерпением ждем работы с ANDY LA ROCQUE

11 июн 2011 : 		 ANDY LA ROCQUE будет продюсировать новый альбом SHINING

25 май 2011 : 		 Первое видео SHINING

22 май 2011 : 		 На новый сингл SHINING войдет кавер-версия Элиса Купера

21 апр 2011 : 		 SHINING расстались с гитаристом

7 апр 2011 : 		 Новая песня SHINING

4 апр 2011 : 		 SHINING поменяли лейбл

29 мар 2011 : 		 NIKLAS KVARFORTH покидает остальные проекты, чтобы сконцентрироваться на работе с SHINING

21 дек 2010 : 		 Фронтмен SHINING о новом альбоме

20 дек 2010 : 		 SHINING о задержке с выходом альбома

3 фев 2010 : 		 SHINING расстались с басистом

10 янв 2010 : 		 Фронтмен SHINING на новом альбома GRAVDAL

26 ноя 2009 : 		 Детали нового альбома SHINING

29 июн 2009 : 		 SHINING возвращаются в студию

25 июн 2009 : 		 SHINING заключает договор с INDIE RECORDINGS

2 май 2009 : 		 Две новые песни SHINING

17 июн 2008 : 		 SHINING изменили название нового альбома

2 апр 2008 : 		 SHINING расстались с ударником и анонсировали его замену

23 мар 2008 : 		 Объявлено название нового альбома SHINING

29 сен 2007 : 		 SHINING: новое видео в сети

7 июн 2007 : 		 SHINING объявили нового барабанщика

21 дек 2006 : 		 SHINING запишут концерт для DVD

28 авг 2006 : 		 Фронтмен SHINING покончил жизнь самоубийством

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Новая песня SHINING

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“Gyllene Portanas Bro”, новая песня группы SHINING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "X - Varg Utan Flock", выход которого запланирован на пятое января на Season Of Mist.

SwedenвЂ™s SHINING Streaming New Song вЂњGyllene Portanas BroвЂќ





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