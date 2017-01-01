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Новый альбом RUMAHOY выйдет зимой
RUMAHOY выпустят новую работу, "The Triumph Of Piracy", девятого февраля на Napalm records:
“AHOY!”
“Quest For Heritage”
“Forest Party”
“The Haitian Slam”
“Huffman, The Pirate King”
“Kill The Trolls”
“Netflix And Yarr”
“Pirateship”
“The Triumph Of Piracy”
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