Rumahoy







2 ноя 2017 : Новый альбом RUMAHOY выйдет зимой



Новый альбом RUMAHOY выйдет зимой RUMAHOY выпустят новую работу, "The Triumph Of Piracy", девятого февраля на Napalm records:



“AHOY!”

“Quest For Heritage”

“Forest Party”

“The Haitian Slam”

“Huffman, The Pirate King”

“Kill The Trolls”

“Netflix And Yarr”

“Pirateship”

“The Triumph Of Piracy”









