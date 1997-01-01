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*Crest of Darkness*



2 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

11 янв 2017 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

2 дек 2016 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 ноя 2016 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

26 окт 2016 : 		 ESPEN REBOLI BJERKE на новом альбоме CREST OF DARKNESS

28 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

10 фев 2015 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от CREST OF DARKNESS

19 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового EP CREST OF DARKNESS

6 янв 2015 : 		 CREST OF DARKNESS записали кавер-версию ALICE COOPER

23 сен 2014 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

20 фев 2013 : 		 Новое видео CREST OF DARKNESS

7 фев 2013 : 		 Новая песня CREST OF DARKNESS

22 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома CREST OF DARKNESS

8 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREST OF DARKNESS

16 ноя 2012 : 		 Участники CREST OF DARKNESS в трибьют-концерте QUORTHON'y

17 окт 2012 : 		 Новый альбом CREST OF DARKNESS выйдет в феврале

29 сен 2012 : 		 Смена состава в CREST OF DARKNESS

12 ноя 2010 : 		 CREST OF DARKNESS завершили работу над альбомом

21 дек 2006 : 		 CREST OF DARKNESS закончили запись нового альбома

21 ноя 2006 : 		 Новости от CREST OF DARKNESS

19 мар 2006 : 		 CREST OF DARKNESS работают над новым материалом

26 сен 2005 : 		 CREST OF DARKNESS работают над новым материалом и концертным DVD

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Видео с текстом от CREST OF DARKNESS

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CREST OF DARKNESS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Noble Art", которая взята из альбома "Welcome The Dead".

CREST OF DARKNESS Streaming вЂњThe Noble ArtвЂќ Lyric Video




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