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У гитариста METALLICA уже больше 500 идей В недавнем интервью журналу GQ гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал, что у него уже более пятисот идей для нового альбома группы:



«Пару лет назад я потерял свой iPhone, где было где-то пятьсот идей, и всё ещё не смог их восстановить. И мой способ оправиться от этого — это сочинять ещё больше. На том телефоне было пятьсот идей, и сейчас у меня около пятисот идей и даже больше. И у меня в кармане много действительно... По моим ощущениям, это классная музыка, которая только и ждёт момента, когда она будет обнародована. Каждый день я просто беру в руку гитару и начинаю думать о потерянных идеях, а потом говорю себе: "Надо генерировать больше!" в надежде, что, может, одна или две из старых пятисот идей всплывёт сама собой... Может, она найдёт выход, и я воскликну: "Вот это да! Эврика!" Но пока этого не случалось, к сожалению...»







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