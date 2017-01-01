Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

BAD WOLVES, в состав которой входят John Boecklin (ex-DEVILDRIVER), Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), Doc Coyle (GOD FORBID), Chris Cain (BURY YOUR DEAD) и Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), выпустят дебютную работу весной на Eleven Seven Music.
Фрагмент первого сингла, "Toast To The Ghost", доступен ниже.
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