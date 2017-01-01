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*Bad Wolves*



3 ноя 2017 : 		 Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

1 май 2017 : 		 Новое видео BAD WOLVES

19 апр 2017 : 		 Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES

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Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

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BAD WOLVES, в состав которой входят John Boecklin (ex-DEVILDRIVER), Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), Doc Coyle (GOD FORBID), Chris Cain (BURY YOUR DEAD) и Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), выпустят дебютную работу весной на Eleven Seven Music.

Фрагмент первого сингла, "Toast To The Ghost", доступен ниже.

BAD WOLVES Feat. Former DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY Members: Debut Album Due In Spring




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