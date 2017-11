сегодня



Вокалистка DIABULUS IN MUSICA на новом альбоме DARK SARAH DARK SARAH объявила имя первой гостевой участницы на новом альбоме "The Golden Moth" — это вокалистка DIABULUS IN MUSICA Zuberoa Aznárez, которая исполнит роль жестокой богини Iron Mask.













