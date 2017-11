3 ноя 2017



Новый альбом PERFECT BEINGS выйдет зимой 19 января на InsideOut Music состоится релиз нового альбома PERFECT BEINGS "Viper":



Guedra - 18:23



01. A New Pyramid02. The Blue Lake Of Understanding03. Patience04. Enter The Center



The Golden Arc - 16:47



05. The Persimmon Tree06. Turn The World Off07. America08. For A Pound Of Flesh



Vibrational - 18:17



09. The System And Beyond10. Mysteries, Not Answers11. Altars Of The Gods12. Everywhere At Once13. Insomnia



Anunnaki - 18:42



14. Lord Wind15. Patterns Of Light16. A Compromise17. Hissing The Wave Of The Dragon18. Everything's Falling Apart









Ryan Hurtgen - vocals, pianoJohannes Luley - guitars, bassJesse Nason - keyboardsSean Reinert - drums, percussion









