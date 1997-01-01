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Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания "Red", новый ЕР группы SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), доступен для прослушивания ниже.









<a href="http://scourofficial.bandcamp.com/album/red-ep">Red EP by Scour</a>





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