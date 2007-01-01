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*Moonspell*



7 ноя 2017 : 		 MOONSPELL отметили выход альбома

29 окт 2017 : 		 Новое видео MOONSPELL

28 окт 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания

25 окт 2017 : 		 Новая песня MOONSPELL

24 окт 2017 : 		 Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

17 авг 2017 : 		 Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL

19 июн 2017 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью

9 мар 2017 : 		 Название нового альбома MOONSPELL

12 фев 2017 : 		 MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD

23 авг 2016 : 		 Юбилейное издание MOONSPELL выйдет осенью

30 мар 2016 : 		 MOONSPELL впервые за 18 лет отыграли в Глазго

20 окт 2015 : 		 Музыканты SEPTICFLESH, MOONSPELL: Истории из туров

17 сен 2015 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 июн 2015 : 		 MOONSPELL продлили соглашение с NAPALM RECORDS

26 май 2015 : 		 MOONSPELL выступят на DARKSIDE Festival

22 апр 2015 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления MOONSPELL

15 мар 2015 : 		 MOONSPELL открыли тур

9 мар 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании MOONSPELL

6 мар 2015 : 		 Новое видео MOONSPELL

26 фев 2015 : 		 Семплы новых песен MOONSPELL

25 фев 2015 : 		 Вокалист MOONSPELL о сотрудничестве с JENS'ом BOGREN'ом

18 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MOONSPELL

3 фев 2015 : 		 Новая песня MOONSPELL

23 янв 2015 : 		 Тизер к бонус-DVD MOONSPELL

15 янв 2015 : 		 Трек-лист винилового издания MOONSPELL

4 янв 2015 : 		 Новая песня MOONSPELL

21 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома MOONSPELL

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом MOONSPELL выйдет в марте

11 апр 2013 : 		 MOONSPELL могут выпустить миньон на родном языке

10 фев 2013 : 		 Фронтмен MOONSPELL: «Мои слова свободны, а мысли чисты»

21 дек 2012 : 		 MOONSPELL выпустили юбилейную фотокнигу

14 май 2012 : 		 Новое видео MOONSPELL

30 апр 2012 : 		 Тизер нового видео MOONSPELL

21 апр 2012 : 		 Фрагмент нового альбома MOONSPELL

13 апр 2012 : 		 Новое видео MOONSPELL

1 апр 2012 : 		 MOONSPELL ответили на вопросы поклонников

23 мар 2012 : 		 Тизер к новому видео MOONSPELL

15 мар 2012 : 		 Детали бокс-сета MOONSPELL и новый трек

8 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома MOONSPELL

19 янв 2012 : 		 Подробности о новом альбоме MOONSPELL, его название и дата релиза

21 дек 2011 : 		 MOONSPELL на NAPALM RECORDS

8 июл 2011 : 		 Вокалист MOONSPELL о новом диске

28 июн 2011 : 		 Фронтмен MOONSPELL о новом альбоме

9 ноя 2010 : 		 MOONSPELL отыграли акустический сет на MTV

24 окт 2010 : 		 Акустический тур MOONSPELL

12 июл 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления MOONSPELL

7 июл 2010 : 		 У MOONSPELL появилась собственная марка

19 апр 2010 : 		 Бывший басист MOONSPELL о Peter'e Steele

29 дек 2009 : 		 MOONSPELL работают над «мелодичным, мрачным и мощным» альбомом

4 сен 2009 : 		 MOONSPELL работают над идеями для нового альбома

27 апр 2009 : 		 Заявление MOONSPELL по поводу отмены концерта в Минске

18 дек 2008 : 		 Anneke van Giersbergen участвует в туре MOONSPELL

16 дек 2008 : 		 Доступен трейлер с нового DVD MOONSPELL

14 июл 2008 : 		 Новое видео от MOONSPELL

15 май 2008 : 		 Fernando Ribeiro объясняет смысл песен нового альбома MOONSPELL

1 май 2008 : 		 Премьера видео MOONSPELL "Scorpion Flower" состоится 5 мая

15 мар 2008 : 		 MOONSPELL: подробности о новом альбоме

14 мар 2008 : 		 MOONSPELL: новые песни в сети

25 янв 2008 : 		 Фронтмен MOONSPELL делится новостями из студии

14 янв 2008 : 		 MOONSPELL озаглавили новый альбом

3 дек 2007 : 		 Видеоинтервью с вокалистом MOONSPELL

28 ноя 2007 : 		 Фронтмэн MOONSPELL о новом альбоме

18 ноя 2007 : 		 MOONSPELL работают над новым альбомом

13 авг 2007 : 		 Новая песня MOONSPELL

27 июн 2007 : 		 MOONSPELL перезапишут свой ранний материал

23 апр 2007 : 		 MOONSPELL обвиняются в пропаганде сатанизма

17 ноя 2006 : 		 Анимационное видео MOONSPELL "Luna" в сети

18 фев 2006 : 		 Сэмпл сингла с нового альбома MOONSPELL

14 фев 2006 : 		 Обложка и детали нового альбома MOONSPELL "Memorial"

8 фев 2006 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома MOONSPELL

17 янв 2006 : 		 MOONSPELL едут в Россию

23 ноя 2005 : 		 MOONSPELL подписались на SPV

2 окт 2005 : 		 MOONSPELL запишут новый альбом в ноябре

11 мар 2004 : 		 MOONSPELL снимут DVD в Польше

4 дек 2001 : 		 Moonspell в России

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MOONSPELL отметили выход альбома

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MOONSPELL отметили выход альбома "1755" специальным шоу в Lisboa Ao Vivo.

MOONSPELL Celebrates '1755' Release With Hometown Concert










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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lichevaro
7 ноя 2017, 17:16		Жаль, что не ОТМЕНИЛИ этот ноябрьский проходняк

Orgik
7 ноя 2017, 17:52		Альбом года и лучший альбом группы. За всё время записали то, что им действительно близко как Португальцам.


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