BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS
В 2000 году было объявлено, что вокалист QUEENSRŸCHE присоединится к Dickinson'y и вокалисту JUDAS PRIEST Rob'y Halford'y в звёздном проекте, который должен был записать альбом вместе с Roy'ем "Z" Ramirez'ом. Однако в недавнем интервью "Trunk Nation" Bruce сказал, что это должен был быть не Tate, а Dio:
«Это было что-то из разряда: "Я не буду делать это без Ронни". И Rod сказал: "Я не хочу его использовать. Он слишком старый". На что я ответил: "Что ты подразумеваешь под словами "слишком старый"? Прикалываешься?" и добавил: "Он же легенда". Rod сказал: "Нет, мы должны использовать Geoff'a Tate'a". Мы встретились с ним, и уже я сказал: "Нет, ничего не выйдет". Так это всё и сошло на нет».
По словам Bruce'a, промоутеры выражали огромный интерес по поводу THE THREE TREMORS, не услышав ещё ни единой ноты проекта:
«Я видел блеск денег в их глазах: "О, всё должно быть здорово. Мы легко всё продадим". На что я ответил: "Да, вы можете, но мы-то что должны делать? Нас будет трое на сцене. И что мы должны делать такие разные такого, чтобы было хорошо?"».
Bruce добавил, что заглавная тема с его сольного альбома 2005 года "Tyranny Of Souls" предназначалась для этого проекта:
«Это единственный трек, который я написал для этого проекта, и на демо я практически спел как Rob, немного как Tate, и свою партии, и всё соединил. И мы сделали большой хор, поющий "Tyranny Of Souls", ведь очевидно, что мы трое, поющие вместе, похожи на большой хор. И работая над этой песней, я подумал, что всё может и получиться. Но мне нужно было ещё двенадцать подобных песен, чтобы устроить выступление. Вы не можете всё делать, выезжая только на новизне, нужно делать так, чтобы музыкально всё было реально».
Thrashcrow
Он дебил???Хэлфорд вот уде сколько лет стоит скрюченный втрое на сцене и пытается петь как раньше ,тогда как ДИО до последнего был в прекрасной форме...
Вот видео с концерта,на которым я был в 2008 году. Если он так пел 9 лет назад, как он поёт сейчас?
https://www.youtube.com/watch?v=JfjIUK9cuyg
HailtoSlave
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