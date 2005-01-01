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*Bruce Dickinson*



8 ноя 2017 : 		 BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS

16 окт 2017 : 		 Фрагмент биографии BRUCE DICKINSON

10 окт 2017 : 		 Аудиокнига от BRUCE DICKINSON

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сорт пива

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет свои мемуары

23 авг 2017 : 		 Альбомы BRUCE DICKINSON выйдут на виниле

27 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит мемуары

18 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом

27 янв 2017 : 		 Трейлер документального фильма BRUCE DICKINSON

21 ноя 2016 : 		 BRUCE DICKINSON провел символическое вбрасывание

22 окт 2016 : 		 BRUCE DICKINSON наливает пиво

24 авг 2016 : 		 Airlander приземлился неудачно

14 авг 2016 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON'a покажут в Сараево

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29 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON об Axl/DC

18 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON обсудил проблему мирового терроризма

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12 фев 2016 : 		 BRUCE DICKINSON отвез черепаху в Испанию

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16 дек 2015 : 		 BRUCE DICKINSON в документальном фильме

12 ноя 2015 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит биографию

14 сен 2015 : 		 BRUCE DICKINSON не спешит с выпуском нового сольника

12 авг 2015 : 		 BRUCE DICKINSON совершил экстренную посадку

3 мар 2014 : 		 BRUCE DICKINSON принимает участие в создании AIRLANDER'a

3 дек 2013 : 		 BRUCE DICKINSON об Eclipse 550 Twin-Engine Business Jet

24 мар 2013 : 		 BRUCE DICKINSON работает над новым сольником?

15 дек 2012 : 		 Полеты с BRUCE DICKINSON

21 сен 2012 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил классику THE WHO, DEEP PURPLE

11 июн 2010 : 		 BRUCE DICKINSON за штурвалом А320

26 мар 2009 : 		 Новый фильм фронтмена IRON MAIDEN будет показан на фестивале в Германии

24 мар 2009 : 		 Фильм фронтмена IRON MAIDEN завоевал награду на фестивале

21 апр 2008 : 		 Трейлер фильма BRUCE'а DICKINSON'а "Chemical Wedding" в сети

14 мар 2008 : 		 Премьера фильма BRUCE'а DICKINSON'а пройдёт на Каннском Кинофестивале

19 авг 2007 : 		 В сети доступна неофициальная биография фронтмена IRON MAIDEN Брюса Дикинсона

4 апр 2006 : 		 BRUCE DICKINSON: Тройной DVD на подходе

29 май 2005 : 		 BRUCE DICKINSON готовит альбом кавер-версий

21 апр 2005 : 		 Подробности сольного альбома BRUCE DICKINSON

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BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS

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В 2000 году было объявлено, что вокалист QUEENSRŸCHE присоединится к Dickinson'y и вокалисту JUDAS PRIEST Rob'y Halford'y в звёздном проекте, который должен был записать альбом вместе с Roy'ем "Z" Ramirez'ом. Однако в недавнем интервью "Trunk Nation" Bruce сказал, что это должен был быть не Tate, а Dio:

«Это было что-то из разряда: "Я не буду делать это без Ронни". И Rod сказал: "Я не хочу его использовать. Он слишком старый". На что я ответил: "Что ты подразумеваешь под словами "слишком старый"? Прикалываешься?" и добавил: "Он же легенда". Rod сказал: "Нет, мы должны использовать Geoff'a Tate'a". Мы встретились с ним, и уже я сказал: "Нет, ничего не выйдет". Так это всё и сошло на нет».

По словам Bruce'a, промоутеры выражали огромный интерес по поводу THE THREE TREMORS, не услышав ещё ни единой ноты проекта:

«Я видел блеск денег в их глазах: "О, всё должно быть здорово. Мы легко всё продадим". На что я ответил: "Да, вы можете, но мы-то что должны делать? Нас будет трое на сцене. И что мы должны делать такие разные такого, чтобы было хорошо?"».

Bruce добавил, что заглавная тема с его сольного альбома 2005 года "Tyranny Of Souls" предназначалась для этого проекта:

«Это единственный трек, который я написал для этого проекта, и на демо я практически спел как Rob, немного как Tate, и свою партии, и всё соединил. И мы сделали большой хор, поющий "Tyranny Of Souls", ведь очевидно, что мы трое, поющие вместе, похожи на большой хор. И работая над этой песней, я подумал, что всё может и получиться. Но мне нужно было ещё двенадцать подобных песен, чтобы устроить выступление. Вы не можете всё делать, выезжая только на новизне, нужно делать так, чтобы музыкально всё было реально».

BRUCE DICKINSON Says That He Wanted RONNIE JAMES DIO, Not GEOFF TATE, For Proposed THE THREE TREMORS Project








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Thrashcrow
8 ноя 2017, 11:38		" И Rod сказал: "Я не хочу его использовать. Он слишком старый".

Он дебил???Хэлфорд вот уде сколько лет стоит скрюченный втрое на сцене и пытается петь как раньше ,тогда как ДИО до последнего был в прекрасной форме...

Вот видео с концерта,на которым я был в 2008 году. Если он так пел 9 лет назад, как он поёт сейчас?

https://www.youtube.com/watch?v=JfjIUK9cuyg

HailtoSlave
8 ноя 2017, 11:58		Похож на Бильбо Бэггинса.


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