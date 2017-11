сегодня



BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS В 2000 году было объявлено, что вокалист QUEENSRŸCHE присоединится к Dickinson'y и вокалисту JUDAS PRIEST Rob'y Halford'y в звёздном проекте, который должен был записать альбом вместе с Roy'ем "Z" Ramirez'ом. Однако в недавнем интервью "Trunk Nation" Bruce сказал, что это должен был быть не Tate, а Dio:



«Это было что-то из разряда: "Я не буду делать это без Ронни". И Rod сказал: "Я не хочу его использовать. Он слишком старый". На что я ответил: "Что ты подразумеваешь под словами "слишком старый"? Прикалываешься?" и добавил: "Он же легенда". Rod сказал: "Нет, мы должны использовать Geoff'a Tate'a". Мы встретились с ним, и уже я сказал: "Нет, ничего не выйдет". Так это всё и сошло на нет».



По словам Bruce'a, промоутеры выражали огромный интерес по поводу THE THREE TREMORS, не услышав ещё ни единой ноты проекта:



«Я видел блеск денег в их глазах: "О, всё должно быть здорово. Мы легко всё продадим". На что я ответил: "Да, вы можете, но мы-то что должны делать? Нас будет трое на сцене. И что мы должны делать такие разные такого, чтобы было хорошо?"».



Bruce добавил, что заглавная тема с его сольного альбома 2005 года "Tyranny Of Souls" предназначалась для этого проекта:



«Это единственный трек, который я написал для этого проекта, и на демо я практически спел как Rob, немного как Tate, и свою партии, и всё соединил. И мы сделали большой хор, поющий "Tyranny Of Souls", ведь очевидно, что мы трое, поющие вместе, похожи на большой хор. И работая над этой песней, я подумал, что всё может и получиться. Но мне нужно было ещё двенадцать подобных песен, чтобы устроить выступление. Вы не можете всё делать, выезжая только на новизне, нужно делать так, чтобы музыкально всё было реально».



















