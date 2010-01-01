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*Sixx:A.M.*



6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну

27 дек 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.

23 ноя 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. о победе Трампа

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

5 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

15 окт 2016 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

12 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.

9 сен 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

26 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

31 июл 2016 : 		 SIXX:A.M. в Швеции

8 июн 2016 : 		 SIXX:A.M.: Два концерта в один день!

6 июн 2016 : 		 Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.

3 июн 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

1 июн 2016 : 		 Барабанщик DISTURBED сыграл с SIXX:A.M.

22 май 2016 : 		 Гитарист SIXX:A.M. не врубается в интернет-срачи

22 май 2016 : 		 Героиновые дневники басиста SIXX:A.M. поставят на Бродвее

14 май 2016 : 		 Фронтмен SIXX:A.M. осудил дискриминацию ЛГБТ-движения

8 май 2016 : 		 Видео с выступления SIXX:A.M.

6 май 2016 : 		 Басист SIXX:A.M.: «Политика стала реалити-шоу»

3 май 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. не боится террористов

30 апр 2016 : 		 SIXX:A.M. требуют денег с YouTube

29 апр 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания

21 апр 2016 : 		 SIXX:A.M. запустили кампанию #ReasonToRise

21 апр 2016 : 		 Музыканты SIXX:A.M. рассказали о своих татуировках

15 апр 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

1 апр 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

22 мар 2016 : 		 Басист SIXX: A.M. о новом барабанщике

5 мар 2016 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

2 мар 2016 : 		 Новая песня SIXX: A.M.

12 фев 2016 : 		 Новый сингл SIXX: A.M. выйдет в марте

21 янв 2016 : 		 SIXX: A.M. нашли барабанщика

1 дек 2015 : 		 SIXX: A.M. завершают работу над материалом

13 ноя 2015 : 		 Басист SIXX: A.M. "Все знают о реюнионе GUNS N' ROSES"

26 окт 2015 : 		 Гитарист SIXX: A.M. в программе "Tanked"

10 сен 2015 : 		 Гитарист SIXX: A.M. сочинил тему для "The Green Inferno"

21 июл 2015 : 		 SIXX: A.M. выпустят сразу два альбома в 2016 году

15 май 2015 : 		 SIXX: A.M. начнут запись летом

15 апр 2015 : 		 Видео с выступления SIXX: A.M.

10 апр 2015 : 		 SIXX: A.M. открыли тур

9 апр 2015 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

31 мар 2015 : 		 SIXX: A.M. впервые отыграли в Японии

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

22 мар 2015 : 		 Барабанщик BLEEKER RIDGE поедет в тур с SIXX: A.M.

25 ноя 2014 : 		 Новое видео SIXX: A.M.

30 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

3 окт 2014 : 		 Новый альбом SIXX: A.M. доступен для прослушивания

24 сен 2014 : 		 SIXX: A.M. «планируют тур в поддержку нового альбома»

18 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SIXX: A.M.

10 сен 2014 : 		 Акустика от SIXX: A.M.

8 сен 2014 : 		 Акустика от SIXX: A.M.

4 сен 2014 : 		 Новая песня SIXX: A.M.

27 авг 2014 : 		 Кавер-версия The Cars от SIXX: A.M.

25 авг 2014 : 		 Гитарист SIXX: A.M. показал, как исполнять новую песню

22 авг 2014 : 		 Новая песня SIXX: A.M.

18 авг 2014 : 		 NIKKI SIXX: «Хочу похвалить GENE'a SIMMONS'a за публичные извинения»

18 авг 2014 : 		 NIKKI SIXX ответил на «глупые комментарии» GENE'a SIMMONS'a

7 авг 2014 : 		 Новое видео SIXX: A.M.

6 авг 2014 : 		 Новая песня SIXX: A.M.

1 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIXX: A.M.

31 июл 2014 : 		 Превью новой обложки SIXX: A.M.

29 июл 2014 : 		 Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в октябре

2 май 2014 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS на новом альбоме SIXX: A.M.

3 фев 2014 : 		 NIKKI SIXX: SIXX: A.M. станет моим приоритетом после финального тура MÖTLEY CRÜE

19 авг 2013 : 		 Название новой песни SIXX: A.M.

14 авг 2013 : 		 SIXX:A.M. близки к завершению работы над новым альбомом

3 фев 2013 : 		 У SIXX: A.M. готово шесть песен

30 дек 2012 : 		 Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в 2013

27 ноя 2012 : 		 Новое видео вокалиста SIXX: A.M.

29 авг 2012 : 		 Подруга NIKKI SIXX'a планирует отметить день рождения стриптизом на концерте MÖTLEY CRÜE

18 авг 2012 : 		 NIKKI SIXX: 'DAVE MUSTAINE еба$$$й мудак"

17 фев 2012 : 		 SIXX: A.M. выступят на REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS

7 фев 2012 : 		 NIKKI SIXX - звезда короткометражки!

10 янв 2012 : 		 SIXX: A.M. начали работу над альбомом

6 дек 2011 : 		 Новый ЕР SIXX: A.M. доступен для прослушивания

18 фев 2011 : 		 Новое видео SIXX: A.M.

10 дек 2010 : 		 SIXX: A.M.: «Этот альбом по атмосфере будет похож на старый QUEEN, в нём чувствуется влияние 70-х»

13 авг 2010 : 		 NIKKI SIXX о своем радио шоу, линии одежды, SIXX: A.M. и других проектах

1 авг 2010 : 		 NIKKI SIXX: новый альбом SIXX: A.M. - это просто фантастика!

2 июн 2010 : 		 NIKKI SIXX завершил запись партий баса для нового альбома SIXX: A.M.

22 фев 2010 : 		 NIKKI SIXX о новом альбоме SIXX: A.M.

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Видео с текстом от SIXX:A.M.

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SIXX:A.M. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Accidents Can Happen 2017", переосмысленную версию композиции, в оригинале вошедшую в "The Heroin Diaries Soundtrack".

SIXX:A.M.: Official Lyric Video For Re-Imagined Version Of 'Accidents Can Happen'






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Stumme_worte
6 ноя 2017, 22:12		Зачем?? оригинал прекрасен, весь альбом на одном дыхании... может, проблема в том, что ничего лучше Сикс и сотоварищи так ничего и не наваял

YuryAntyaskin3
7 ноя 2017, 02:30		Синдром изнасилованного Индианы Джонса в действии.


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