Фраза, имя группы
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Sixx:A.M.
6 ноя 2017
:
Видео с текстом от SIXX:A.M.
23 авг 2017
:
Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью
27 июн 2017
:
NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»
13 июн 2017
:
Видео с текстом от SIXX:A.M.
16 апр 2017
:
Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции
21 мар 2017
:
NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну
27 дек 2016
:
Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.
23 ноя 2016
:
Басист SIXX:A.M. о победе Трампа
18 ноя 2016
:
Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания
11 ноя 2016
:
Новая песня SIXX:A.M.
5 ноя 2016
:
Новая песня SIXX:A.M.
15 окт 2016
:
Новое видео SIXX:A.M.
12 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.
9 сен 2016
:
Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью
28 авг 2016
:
Акустика от SIXX:A.M.
26 авг 2016
:
Видео с текстом от SIXX:A.M.
31 июл 2016
:
SIXX:A.M. в Швеции
8 июн 2016
:
SIXX:A.M.: Два концерта в один день!
6 июн 2016
:
Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.
3 июн 2016
:
Акустика от SIXX:A.M.
1 июн 2016
:
Барабанщик DISTURBED сыграл с SIXX:A.M.
22 май 2016
:
Гитарист SIXX:A.M. не врубается в интернет-срачи
22 май 2016
:
Героиновые дневники басиста SIXX:A.M. поставят на Бродвее
14 май 2016
:
Фронтмен SIXX:A.M. осудил дискриминацию ЛГБТ-движения
8 май 2016
:
Видео с выступления SIXX:A.M.
6 май 2016
:
Басист SIXX:A.M.: «Политика стала реалити-шоу»
3 май 2016
:
Басист SIXX:A.M. не боится террористов
30 апр 2016
:
SIXX:A.M. требуют денег с YouTube
29 апр 2016
:
Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания
21 апр 2016
:
SIXX:A.M. запустили кампанию #ReasonToRise
21 апр 2016
:
Музыканты SIXX:A.M. рассказали о своих татуировках
15 апр 2016
:
Новая песня SIXX:A.M.
1 апр 2016
:
Новая песня SIXX:A.M.
22 мар 2016
:
Басист SIXX: A.M. о новом барабанщике
5 мар 2016
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
2 мар 2016
:
Новая песня SIXX: A.M.
12 фев 2016
:
Новый сингл SIXX: A.M. выйдет в марте
21 янв 2016
:
SIXX: A.M. нашли барабанщика
1 дек 2015
:
SIXX: A.M. завершают работу над материалом
13 ноя 2015
:
Басист SIXX: A.M. "Все знают о реюнионе GUNS N' ROSES"
26 окт 2015
:
Гитарист SIXX: A.M. в программе "Tanked"
10 сен 2015
:
Гитарист SIXX: A.M. сочинил тему для "The Green Inferno"
21 июл 2015
:
SIXX: A.M. выпустят сразу два альбома в 2016 году
15 май 2015
:
SIXX: A.M. начнут запись летом
15 апр 2015
:
Видео с выступления SIXX: A.M.
10 апр 2015
:
SIXX: A.M. открыли тур
9 апр 2015
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
31 мар 2015
:
SIXX: A.M. впервые отыграли в Японии
24 мар 2015
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
22 мар 2015
:
Барабанщик BLEEKER RIDGE поедет в тур с SIXX: A.M.
25 ноя 2014
:
Новое видео SIXX: A.M.
30 окт 2014
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
15 окт 2014
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
3 окт 2014
:
Новый альбом SIXX: A.M. доступен для прослушивания
24 сен 2014
:
SIXX: A.M. «планируют тур в поддержку нового альбома»
18 сен 2014
:
Видео с текстом от SIXX: A.M.
10 сен 2014
:
Акустика от SIXX: A.M.
8 сен 2014
:
Акустика от SIXX: A.M.
4 сен 2014
:
Новая песня SIXX: A.M.
27 авг 2014
:
Кавер-версия The Cars от SIXX: A.M.
25 авг 2014
:
Гитарист SIXX: A.M. показал, как исполнять новую песню
22 авг 2014
:
Новая песня SIXX: A.M.
18 авг 2014
:
NIKKI SIXX: «Хочу похвалить GENE'a SIMMONS'a за публичные извинения»
18 авг 2014
:
NIKKI SIXX ответил на «глупые комментарии» GENE'a SIMMONS'a
7 авг 2014
:
Новое видео SIXX: A.M.
6 авг 2014
:
Новая песня SIXX: A.M.
1 авг 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома SIXX: A.M.
31 июл 2014
:
Превью новой обложки SIXX: A.M.
29 июл 2014
:
Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в октябре
2 май 2014
:
Барабанщик FOO FIGHTERS на новом альбоме SIXX: A.M.
3 фев 2014
:
NIKKI SIXX: SIXX: A.M. станет моим приоритетом после финального тура MÖTLEY CRÜE
19 авг 2013
:
Название новой песни SIXX: A.M.
14 авг 2013
:
SIXX:A.M. близки к завершению работы над новым альбомом
3 фев 2013
:
У SIXX: A.M. готово шесть песен
30 дек 2012
:
Новый альбом SIXX: A.M. выйдет в 2013
27 ноя 2012
:
Новое видео вокалиста SIXX: A.M.
29 авг 2012
:
Подруга NIKKI SIXX'a планирует отметить день рождения стриптизом на концерте MÖTLEY CRÜE
18 авг 2012
:
NIKKI SIXX: 'DAVE MUSTAINE еба$$$й мудак"
17 фев 2012
:
SIXX: A.M. выступят на REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS
7 фев 2012
:
NIKKI SIXX - звезда короткометражки!
10 янв 2012
:
SIXX: A.M. начали работу над альбомом
6 дек 2011
:
Новый ЕР SIXX: A.M. доступен для прослушивания
18 фев 2011
:
Новое видео SIXX: A.M.
10 дек 2010
:
SIXX: A.M.: «Этот альбом по атмосфере будет похож на старый QUEEN, в нём чувствуется влияние 70-х»
13 авг 2010
:
NIKKI SIXX о своем радио шоу, линии одежды, SIXX: A.M. и других проектах
1 авг 2010
:
NIKKI SIXX: новый альбом SIXX: A.M. - это просто фантастика!
2 июн 2010
:
NIKKI SIXX завершил запись партий баса для нового альбома SIXX: A.M.
22 фев 2010
:
NIKKI SIXX о новом альбоме SIXX: A.M.
6 ноя 2017
Видео с текстом от
SIXX:A.M.
SIXX:A.M. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Accidents Can Happen 2017", переосмысленную версию композиции, в оригинале вошедшую в "The Heroin Diaries Soundtrack".
+3
-3
(
2
)
Stumme_worte
6 ноя 2017, 22:12
Зачем?? оригинал прекрасен, весь альбом на одном дыхании... может, проблема в том, что ничего лучше Сикс и сотоварищи так ничего и не наваял
YuryAntyaskin3
7 ноя 2017, 02:30
Синдром изнасилованного Индианы Джонса в действии.
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YuryAntyaskin3
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