6 ноя 2017



OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре OZZY OSBOURNE объявил о двухлетнем прощальном туре.



«Люди постоянно спрашивают. когда же я уйду. Вот это и будет последним мировым туром, но я не буду говорить о том, что это означает отсутствие отдельных шоу в дальнейшем».



Тур стартует в мае в Мексике, потом Чили, Аргентина и Бразилия. В начале июня намечены концерты в России, а потом тур по Европе включая выступления на самых престижных фестивалях. Даты североамериканских гастролей будут сообщены в 2018.







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